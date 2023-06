Rodríguez Larreta aseguró que terminará con el kirchnerismo "para siempre"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), aseguró hoy que buscará terminar con "el kirchnerismo para siempre".

Así se expresó durante un acto en el que presentó sus propuestas de campaña, celebrado en el municipio bonaerense de Tres de Febrero.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó Rodríguez Larreta.

El mandatario porteño estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y Diego Santilli, el precandidato de su lista a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

"Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público", señaló el precandidato, quien además realzó sus años de gestión pública, aunque admitió cierta falta de carisma.

"Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo", expresó en ese sentido.

Informe de Orlando Morales.