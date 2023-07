Rodrigo de Loredo: "No hay un político en Córdoba que hable de la inseguridad"

El candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, habló este martes en Cadena 3 de cara a las elecciones del próximo domingo.

Sostuvo que no llegó a presentar todas sus propuestas debido a que "no alcanzaron los días". Destacó el estado de parques y plazas con la gestión actual, pero criticó la falta de obras en lo que respecta a cloacas y desagües.

"Íbamos a presentar una propuesta por día, pero no nos alcanzaron los días para contarlas a todas. Fuimos a todas las plazas y peatonales y nos pasó de todo. La gente expresa sugerencias, angustias y temores", dijo el candidato, que reveló que a la gestión de Martín Llaryora le pondría un 6.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Esta gestión fue ayudada con obras de la Provincia y gestiones, enhorabuena lo digo. Así se recuperaron espacios públicos y están mejor de lo que estaban. Pero la gestión no abordó temas estructurales de Córdoba: nada en cloacas ni desagües, desorden en el tránsito y semaforización, en transporte. Desde ese lugar, queremos construir algo superador", expresó.

Aseguró que en sus recorridas los vecinos le exigen mayor seguridad en los barrios e insistió en el traspaso de la Policía a la Municipalidad. "Los vecinos piden seguridad, nuestro planteo es disruptivo para que se transfiera la Policía a la ciudad y es realizable. Salieron a decir que no era posible y constituyentes dijeron que sí lo es. Hay medidas que son parte del sentido común".

Sostuvo que no hay un responsable político directo de los problemas que hoy tiene la ciudad de Córdoba. "No hay ningún político que explique el tema de la inseguridad. Nos parece más serio pedir la transferencia de policías que la creación de una Policía Municipal, con dinero para pagar que no se sabe de dónde sale".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En materia de movilidad urbana, propuso la creación de más carriles "Solo bus", la modernización de taxis y remises y conectar las ciclovías. "Hoy la Municipalidad no ayuda a taxis y remises". Además, sugirió la incorporación de más flota de colectivos para mejorar las frecuencias.

"La ciudad creció anárquicamente, hay barrios densamente poblados y hoy se necesitan cambios de recorridos. Faltan unidades que presten el servicio. Tamse tuvo un criterio más político que otra cosa. Tiene que haber transparencia y que las empresas pongan más unidades", explicó en diálogo con Cadena 3.

También se mostró confiado en que Juntos por el Cambio gobernará la Argentina tras las elecciones de octubre e insistió que dejar la mirada "porteño-céntrica" de la coalición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre las acusaciones vertidas sobre algunos candidatos a concejales de su partido, respecto a que estarían amigos y familiares estarían vinculados al narcotráfico, De Loredo respondió: "Lo tomé muy mal, me entristeció el tono que tomó la campaña y hacia dónde lo quisieron llevar".

"Ninguno de mis 31 concejales tiene un antecedente. Al firmar la aceptación del cargo firmaron una serie de condiciones. Córdoba se resiste a tener una ficha limpia y ninguno de nuestros funcionarios tiene problemas penales. La transparencia institucional en Córdoba está por el piso y eso hay que levantarlo", se defendió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al volver a tratar sobre la problemática de las cloacas, De Loredo aseguró que la gestión de Llaryora "no hizo nada" en el tema. "No se hizo un metro de desagües pluviales. Tuvieron suerte porque en estos tres años hubo sequía. Se avanzó en Villa El Libertador por un fallo judicial y lo hizo la Provincia, pero no el Municipio. En el resto, no se avanzó".

"Córdoba está retrasada en materia de obras de impacto ambiental. Estamos muy atrasados en la conectividad cloacal", agregó.

Por último, en materia de impuestos, propuso la eliminación de 117 tasas municipales y reducciones al área de comercio e industria para nuevas empresas. "Cuando asumieron, aumentaron un 70% el inmobiliario y automotor. En los años siguientes continuaron las subas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".