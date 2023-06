Llaryora: "El modelo de Córdoba sacaría al país del atraso; aquí no hay grietas"

El candidato a gobernador de Córdoba por Hacemos Unidos, Martín Llaryora, habló con los medios de comunicación antes de emitir su voto este domingo al mediodía. Recordó la restauración de la democracia e instó a los cordobeses a sostener esta forma de gobierno con el voto popular.

"El clima es muy lindo para venir a votar y luego disfrutar de las plazas y parques. Cumplimos 40 años de democracia y hay que sostenerla con el voto popular", dijo el actual intendente capitalino.

"Es importante el resultado de Córdoba en las elecciones a nivel nacional porque tenemos oportunidad de que Juan Schiaretti sea presidente del país", puntualizó. Y agregó: "La elección en Córdoba impacta y mucho porque es el segundo distrito más importante de argentina. El impacto nacional será muy favorable. Hay un gran apoyo a un gobierno que es muy distinto al de la Nación. Acá no hay grieta ni agresiones".

Sobre los dichos de Luis Juez, al asegurar que el peronismo cordobés "le robó" la elección de 2007, Llaryora dijo: "No voy a contestarle a Juez. En Córdoba no hay agravios ni insultos. En Córdoba vamos para adelante, Juez es la generación pasada, de la grieta y el insulto. Somos un país hermoso, con un pueblo maravilloso y lleno de recursos naturales. El modelo de Córdoba sacaría al país del atraso".

"Tengo una cábala, que es trabajar hasta el último día. Es llegar totalmente agotado porque significa que lo he dejado todo", sostuvo.

También explicó que no hubo debate porque "no todos los candidatos aceptaron" y que "en un debate tienen que estar todos los candidatos, no solo algunos. Córdoba es casi como un país, no podés dejar gente afuera. Yo estaba dispuesto a debatir".

Por último, definió a Juan Schiaretti como el mejor dirigente nacional. "Hoy planteamos una continuidad, pero con un cambio generacional. Vamos a llevar una transformación, la misma que llevé en el Municipio".

"Tenemos que mejorar la salud y educación, con reformas que nos ponen siempre para adelante. Es imposible que los cordobeses no seamos exigentes, somos una provincia productiva", finalizó.

Informe de Juan Pablo Viola.