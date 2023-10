JxC acusó a Javier Milei de sumar "una chispa más al fuego" de la economía

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) acusaron hoy al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de "actuar como un asesor de una cueva financiera" y "complicarle la vida a la gente" por despreciar la moneda nacional, a la vez que advirtieron al postulante a jefe de Gobierno porteño de ese espacio, Ramiro Marra, que ya no es "Doña Rosa" y que no debe "andar por la vida diciendo" que la situación económica "puede explotar".

"El candidato Milei tiene que callarse la boca, y en vez de dejar al Gobierno mostrando su irresponsabilidad le suma una chispa más al fuego que está prendido", afirmó la candidata presidencial Patricia Bullrich al referirse a la sugerencia de Milei de no ahorrar en pesos y dolarizar los plazos fijos.

Luego, en declaraciones a CNN Radio, amplió: "Sergio Massa es el responsable y Milei, en vez de actuar como un candidato a presidente, lo hace como un asesor de una cueva de dinero".

En esa línea también se expresó el candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien indicó que "la responsabilidad de la inflación es del Gobierno" pero también hizo alusión a los dirigentes de LLA al decir que "todos los que tenemos una responsabilidad pública tenemos que tener mucho cuidado" con las declaraciones.

"Mucha gente nos escucha y nos mira, para describir lo que pasa están los periodistas. Nosotros tenemos responsabilidad hoy, mañana y pasado", evaluó.

Jorge Macri ejemplificó con la postura de Marra, quien pidió a la ciudadanía no ahorrar en pesos y hoy elevó la apuesta al decir que "el que invierte en un plazo fijo es un boludo".

"La manera en la que un Marra se refiere al día a día... ya no sos Doña Rosa que anda por la vida diciendo 'bueno, esto puede explotar'. Yo no creo que peor sea mejor para nadie. Porque en este barco estamos todos. Ya estuvimos peor otras veces. Estamos todos adentro, no zafa nadie", señaló.

El candidato a alcalde porteño planteó que la actitud de los referentes del espacio libertario se debe a su "falta de experiencia" y recordó que "el 2001 fue muy doloroso" y que "debería haber dejado aprendizajes".

"El Gobierno nacional ha tomado decisiones muy malas, pero no quiero que le vaya peor, para que a mi me vaya mejor", subrayó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, también criticó las políticas económicas del oficialismo con las que "cada día estamos peor" y cruzó a los candidatos libertarios por "colaborar con esta situación de caos".

"Han dicho públicamente que lo mejor es que el dólar se vaya a las nubes, el dólar en las nubes genera más pobreza en los argentinos", apuntó el excandidato presidencial en declaraciones a la prensa, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Larreta agregó que los dirigentes de LLA "usan esto para obtener un voto más" y así poder ganar en las elecciones del 22 de octubre.

"Lo único que hacen es complicarle la vida a la gente", destacó.