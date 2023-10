Dos diputados schiarettistas apoyaron a Sergio Massa para el balotaje

Los diputados del Interbloque Federal Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez manifestaron este domingo su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para el balotaje del 19 de noviembre.

"Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan", inició De la Sota su mensaje en su cuenta de X, ex Twitter, en referencia a la postulación del opositor Javier Milei.

Y sobre la opción que representa Massa, dijo que ella también apuesta por un "Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad".

En tanto, "Topo" Rodríguez señaló que "como argentino y peronista, no apoyaré a quien dice admirar a Margaret Tatcher por haber ganado la Guerra de Malvinas y sostiene que la Justicia Social es una aberración".

"Votaré a Sergio Massa", señaló el legislador en declaraciones a Télam.

Ambos legisladores apoyaron en las elecciones presidenciales al candidato Juan Schiarreti, de Hacemos por Nuestro País (HxNP).

Hace ya dos meses adelantamos que, de haber segunda vuelta, no seríamos neutrales ni indiferentes. En un balotaje no hay tercera posición. Votamos a @SergioMassa

De la Sota y Rodríguez habían formado parte de la comitiva argentina que acompañó al ministro de Economía en agosto pasado a Brasil para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, como parte de un viaje para definir acuerdos financieros y apertura de mercados entre ambas naciones.

Las declaraciones de De la Sota y Rodríguez se suman a las de la vicepresidenta de la Legislatura cordobesa, Nadia Fernández, también del partido de Schiaretti, quien afirmó que la "opción" para el balotaje es "sin dudas Massa", y planteó que el apoyo al postulante de UxP "implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas por la provincia de Córdoba".

"Una cosa es discutir con él como presidente sobre los temas pendientes desde el Gobierno nacional con Córdoba, y otra es hacerlo con alguien como Milei, que propone una especie de estallido libertario", expresó.