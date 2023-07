Córdoba elige este domingo su centésimo octavo intendente

Más de 1.131.000 ciudadanos están habilitados para elegir, entre las 8 las 18 de este domingo, quien será el 108° intendente de la ciudad de Córdoba, que reemplazará al peronista Martín Llaryora, elegido gobernador casi un mes atrás.

Para ello, hay 3.289 mesas distribuidas en 448 escuelas de esta Capital, aunque la organización por parte de la Junta Electoral Municipal desató críticas de parte de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio.

El futuro intendente estará acompañado por 16 concejales de su fuerza, de un total de 31 que integran el cuerpo. El resto se repartirán entre las demás fuerzas mediante un sistema de representación proporcional.

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, todo candidato a intendente es también primer concejal, de manera que quienes encabezaron la boleta y no ganaron podrán ocupar bancas en el cuerpo.

También a través la Boleta Única se deberá definir cinco vocales titulares y tres suplentes del Tribunal de Cuentas.

Los candidatos a intendente y a viceintendente, de acuerdo al orden de la boleta, son los siguientes:

Partido Popular: Miguel Bustos - Andrea Caballero.

Unión Popular Federal: Romina Anahi Giménez - Norma Sabadini.

Creo en Córdoba de Todos: Humberto Spaccesi - Silvia Peñaloza.

Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad: Laura Vilches - Virginia Caldera Marsengo.

Hacemos Unidos por Córdoba: Daniel Passerini - Javier Pretto.

Partido Demócrata: Jorge Scala - Paola Janett González Cuevas.

La Libertad Primero: Verónica Sikora - Enrique Rigatuso.

Encuentro Vecinal Córdoba: César Orgaz - Gonzalo Frontera.

Juntos por el Cambio: Rodrigo de Loredo - Soher el Sukaria.

Somos Córdoba: Juan Pablo Quinteros - Gabriel Ratner.

Partido Humanista: Eduardo González Olguín - Luis Alberto Aubrit.

La elección del intendente adquirió particular relevancia a partir del resultado de la elección de gobernador: en esa oportunidad, Llaryora con la boleta de Hacemos Unidos por Córdoba, triunfó a nivel general por algo más de tres puntos, pero en la Capital elevó la diferencia a más de siete, unos 56 mil votos.

Así, Llaryora obtuvo en la Capital 333.480 votos, contra 277.216 de Luis Juez (Juntos por el Cambio).

Lo que se convirtió en eje de la estrategia de las principales fuerzas es atraer a los casi 60 mil cordobeses que participaron de la elección de gobernador.

Esto tiene un claro impacto a poco que se considere la posibilidad de un resultado cerrado en el que cada voto cuenta.

Denuncia de Juntos por el Cambio

El sábado por la tarde, Juntos por el Cambio anunció la presentación de una denuncia penal por una publicidad impresa de la Junta Electoral Municipal, donde se dice que no hay multa para lo que no concurran a votar. Sostuvo la oposición que esto se interpreta que se insta a no ir a concurrir.

Además, el jefe de campaña de De Loredo, Juan Negri, emitió un comunicado en el que advirtió que a horas “de la realización de los comicios (…) y a pesar de la insistencia en los requerimientos, aún no cuentan con información fundamental para ejercer el control legal de la elección”.

En ese sentido, citó la falta de confirmación de autoridades de mesa, desinformación sobre los voluntarios que se anotaron, que se sortearon autoridades de mesa sin considerar el lugar de residencia, entre otros aspectos.

También puso el foco sobre los problemas que se dieron en la elección provincial, con el escrutinio, que demoró hasta la madrugada del lunes.

Algo de historia

El primer intendente de Córdoba fue Juan Manuel La Serna (Partido Autonomista Nacional), en 1883.

Y sede la recuperación de la democracia, en 1983, la ciudad tuvo siete intendentes:

Ramón B. Mestre (UCR), dos periodos.

Rubén A. Martí (UCR), dos periodos.

Germán Kammerath (Unión por Córdoba)

Luis Juez (Frente Cívico)

Daniel Giacomino (Frente Cívico)

Ramón Javier Mestre (UCR), dos períodos.

Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba), un periodo.

Elecciones: el lunes estará garantizada la actividad escolar

La Provincia anunció que dispondrá los medios para garantizar la limpieza e higiene de las 488 instituciones estatales afectadas a las elecciones municipales del próximo domingo.

Por eso, el Ministerio de Educación informa que la actividad escolar del este lunes 24 se desarrollará con normalidad en todas las escuelas dependientes de la Provincia afectadas al operativo.

En este sentido, el Gobierno informó que garantiza así espacios seguros para la actividad escolar del día posterior al acto eleccionario.

