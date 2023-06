Bullrich y Rodríguez Larreta le bajaron el tono a la confrontación

Patricia Bullrich, precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), evitó confrontar con su contrincante en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta.

"Vamos a mirar para adelante. La gente sabe cual es el proyecto que representamos. Estamos en rumbo, determinados a un cambio y no vamos a entrar a ninguna provocación. No voy a hablar más del tema. Como dicen los americanos, no comments", dijo este jueves la dirigente del PRO ante la consulta de un periodista de C5N.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que no se va "a enganchar en chicanas de la política" y prefirió no escalar el conflicto con su contrincante en la interna.

Bullrich había acusado a su competidor de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", aumentando así el grado de tensión en la coalición opositora.

"Nunca me meto en acusaciones personales, por más que otros u otras lo hagan conmigo, porque defendemos como valor primero la unidad", dijo Larreta en la ciudad de Corrientes, donde se presentó este viernes por la mañana con su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y el gobernador Gustavo Valdés para exponer sus propuestas en materia laboral.

En este sentido, aseguró que no se va "a enganchar en peleas personales ni en las chicanas de la política" y destacó que son "un equipo de trabajo y lo que sabemos hacer es trabajar".

De esta forma, evitó dar una respuesta a las críticas que le hizo Bullrich en declaraciones a Clarín.

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", había señalado la referente del grupo de los "halcones" dentro del PRO, quien incluso consideró de "una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Mauricio Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.

En el acto en la ciudad de Corrientes, realizado en la empresa de hilados Tipoiti, Larreta presentó propuestas concretas para lo que llamó "la revolución del trabajo".

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC destacó la necesidad de introducir cambios en los planes sociales porque "generan un desincentivo al trabajo, ya que el que hoy tiene un plan no toma un empleo formal porque pierde el plan".

En cambio, propuso un sistema por el cual el trabajador que recibe un plan "esté obligado a una capacitación en oficios y se anote en una bolsa de trabajo. Se le ofrece un primer trabajo que puede rechazar, pero si rechaza el segundo trabajo ofrecido pierde el plan; de esta forma cambiamos el incentivo y motivamos a que tomen el trabajo".

A modo de diagnóstico, dijo que "hay un millón y medio de argentinos que no tienen trabajo y ocho millones lo tienen en la informalidad", y agregó que "uno de cada tres trabajadores con trabajo formal son pobres, y eso nunca nos había pasado en la Argentina".

