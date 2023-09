Bullrich pidió en Córdoba recuperar votos de JxC en cada rincón de la provincia

La candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó este lunes un acto ante más de 500 dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba, entre los que se encontraban Luis Juez, María Negri y Rodrigo de Loredo.

El mitin, al que asistieron intendentes y referentes de su espacio político, se desarrolló en el hotel Quórum, en la capital mediterránea.

“Vine a Córdoba a poner todos los motores en marcha. Nosotros creemos que Córdoba es la capital de Juntos por el Cambio. Venimos a decirles a todos los cordobeses que vamos a ir a tocarles cada puerta, cada tranquera, para contar con ellos”, expresó la ex ministra de Seguridad.

“Estamos convencidos de que vamos a recuperar muchísimos votos y estamos totalmente decididos a hacer la mejor elección”, afirmó.

Los cordobeses saben que nosotros fuimos los que siempre estuvimos enfrente del kirchnerismo, los que hemos dado todas las batallas.

“Hoy existe una república, porque nosotros fuimos los que nos enfrentamos para que no se lleven puesta a la Corte Suprema, ni a la Justicia, ni a la libertad de expresión, ni al campo, ni a la industria“, agregó.

Luego, continuó: “Tenemos que dar un paso muy importante adelante, que es gobernar el país y demostrar qué tipo de país representamos: un país donde los jóvenes tengan lugar, un país que no sea expulsivo, un país que no tenga un Estado depredador, un país cuyos frutos sean para la gente y no para las burocracias, ni para las mafias”.

“Tenemos la capacidad de cambiar y sacar la raíz de un kirchnerismo que se quiere quedar en cada lugar y que amenaza todo el tiempo. Pero a nosotros no nos tiran más piedras, a nosotros no nos sacan más a la fuerza. Nosotros vamos a jugar con todas las armas en defensa del pueblo”, señaló.

La candidata a presidenta, además, resaltó: “Defendimos siempre a Córdoba, como la defendimos en los momentos más difíciles, como la defendimos cuando querían destruir lo más productivo que tiene la provincia que, además de la industria, es el campo, como nosotros defendimos siempre lo que representa a Córdoba, como una cultura que queremos para la Argentina”, concluyó.

Por otra parte, al ser consultada en una conferencia de prensa acerca de si las elecciones de octubre se polarizarán, Bullrich respondió: “No creo. Los juegos que hagan entre los distintos jugadores a la gente no llegan, ni las encuestas ni eso de que hay un arreglo entre Massa y Milei. A la gente lo que le llega es qué país viene”.

Por último, cuando se le preguntó por la postura del expresidente Mauricio Macri, contestó: “Su apoyo a mí es contundente. Ya lo dijo y planteó en varios programas de televisión, y este martes estará haciendo campaña en Córdoba”.

Del encuentro participaron senadores, diputados, intendentes, legisladores, concejales y referentes que la coalición tiene en toda la provincia.

Informe de Jorge Mercado.