Pizzería Yusepín: 90 años de tradición, sabor y pasión en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, un local gastronómico se erige como un testigo silente de la historia argentina: la Pizzería Yusepín (Giuseppine). Con sus 90 años de existencia, es la segunda pizzería más antigua del país, un verdadero icono que ha marcado el paladar de generaciones.

Fundada el 3 de agosto de 1933, esta pizzería ha resistido el paso del tiempo sin perder su esencia y autenticidad. Su horno, encendido desde el primer día, ha sido testigo de la evolución de la ciudad y de los amantes de la buena pizza.

En diálogo con Cadena 3, Milagros Giuseppine, hija del dueño y actual orquestadora de esta historia gastronómica, compartió la esencia que ha convertido a este espacio en un imperdible de Santa Fe.

Las pizzas pequeñas, irresistibles, rondan los 7 mil pesos, mientras que las grandes, generosas en sabor, se ofrecen por 9 mil pesos. El lugar, inmutable durante nueve décadas, sigue siendo el mismo de siempre, un clásico de pizza al corte para disfrutar al paso.

Milagros destacó la autenticidad de la pizza de tomate, una receta tradicional que perdura desde los inicios de la pizzería. Entre las opciones más destacadas se encuentran la fugaza de queso y la fugaza de carne, auténticos clásicos que deleitan a los comensales desde hace décadas.

La experiencia en Giuseppine va más allá de la pizza; es sumergirse en la tradición, en el sabor de antaño. Milagros describió cómo los clientes pueden disfrutar de la tradicional pizza al corte, acompañada de un vasito de vino de moscato, siguiendo la clásica costumbre que celebra la combinación perfecta: "moscato pizza".

Con respecto al precio, Milagros explicó que se venden porciones individuales de pizza, pero que la tradición impulsa a los visitantes a optar por dos porciones, acompañadas de una bebida. La autenticidad del lugar también se refleja en su ubicación, ya que Giuseppine ha permanecido durante 90 años en el mismo sitio, con el mismo horno de barro a leña desde sus inicios.

"Noventa años en el mismo lugar y el mismo horno desde el inicio. Es un horno de barro a leña, que es lo que hace, es la tradición bien de la pizzería", enfatizó. Y concluyó: "El lugar no se va a mover. Muévanse ustedes. No se movió en 90 años. No es momento de que se mueva".

Informe de Agustín Dadamio.