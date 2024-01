Bar Los Galgos, la joya histórica en Buenos Aires que invita a un viaje temporal.

En la esquina de las calles Lavalle y Callao, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se erige un emblema histórico que deja huella desde 1930: el Bar Los Galgos. Este establecimiento, recuperado en 2015 por Julián Díaz y su esposa Flor Capela, ha sido testigo de innumerables encuentros culturales, políticos y literarios a lo largo de las décadas.

Hoy en día, Florencia, gerente de producto y cocinera ejecutiva, abrió las puertas a Cadena 3 para descubrir la esencia y la tradición que convierten a Los Galgos en un lugar tan especial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los Galgos es un lugar notable de la ciudad de Buenos Aires. Es como venir a un viaje en el tiempo, pero entendiendo que es parte de la cultura que va creciendo y está muy en el presente también", señaló.

El bar, además de ser reconocido por su ambiente cultural y su historia, ha cautivado a los comensales con platos emblemáticos como los buñuelos de acelga, la tortilla de papa con milanesas, la lasaña de conejo y el ojo de bife. La propuesta gastronómica de Los Galgos combina los clásicos infaltables con opciones más innovadoras y exquisitas.

Florencia también mencionó el reciente lanzamiento de un libro que cuenta la historia del enclave gastronómico y presenta 170 recetas de la cocina porteña, incluyendo también las recetas de los tragos que sirven en el bar. "Está buenísimo", destacó.

En cuanto a los horarios y días de atención, está abierto todos los días desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 a.m. durante la semana y hasta las 2:00 a.m. los fines de semana. Los precios varían, con opciones accesibles desde los 5.000 pesos argentinos hasta los 15.000 pesos argentinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En fin, esta propuesta no solo es un deleite para el paladar, sino también una experiencia que invita a sumergirse en la rica historia cultural de Buenos Aires, un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la autenticidad y la tradición urbana.

Informe de Lucas Correa.