La UCA y un mapa de pobreza: "El nuevo descenso social es la clase media baja"

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, brindó en el segmento de Cadena 3, “La Argentina, hoy”, una radiografía de la crisis económica y social que vive el país.

Salvia describió una proyección de la situación en relación a la inflación en el país y destacó los problemas estructurales que tiene.

“La radiografía es compleja, vivimos en un país donde el electorado tiene una canasta básica conformada por una familia tipo de 115 mil pesos para no ser indigente. Además un tercio de los hogares se encuentra generando ingresos que no les alcanza para cubrir ese costo. La subocupación es de un 10% de la ocupación total”, detalló.

El director del Observatorio consideró que buena parte de los trabajos no están siendo asistidos o protegidos por los sistemas de trabajo formal. “La masa de trabajadores protege su ingreso con actualizaciones periódicas y otros independientes que ajustan sus tarifas, pero hay muchos otros que no pueden hacerlo,” resaltó.

El especialista describió una cronología que comenzó en los años '70 con una crisis que "descuidó" un sector industrial importante. “Un alto déficit fiscal generó un aumento de la inflación porque no estaban dadas las condiciones ni la reconversión”, aclaró y continuó con la década del '90: “fue una Argentina que pensó en integrarse al mundo pero descuidó a las pequeñas empresas y generó una segunda generación de pobres”.

Completó el esquema con la segunda década del siglo XXI, que “por una capacidad ociosa de la clase política se generaron pobres estructurales con un contexto de estancamiento social y económico”.

Los principales conceptos que dejó Agustín Salvia

-Durante las últimas cuatro décadas se generó una situación de pobreza extrema, lejos de ser la pandemia la única culpable, tiene que ver una sucesión de no aprovechar los momentos de virtuosidad económica y social.

-De la crisis de endeudamiento que generó el macrismo a la crisis del 2020, lo agravó el mal gobierno del último período que terminó de complicar todo.

-Es la tercera generación de pobres en Argentina, hay un nuevo descenso social que es la clase media baja. Son los que cubren gastos básicos pero ya no pueden invertir ni progresar.

-Como todo proceso social lo nuevo madura y lo viejo resiste. Plantea nuevas reglas de juego en la sociedad. La dirigencia política va a enfrentar la necesidad de actualizar el pacto con la sociedad.

Hay un nuevo descenso social que es la clase media baja. Son los que cubren gastos básicos pero ya no pueden invertir ni progresar



-Los candidatos consideran que las convicciones son el centro, el debate de la grieta es parte del marketing político. Van a tener que dejar atrás el clima de enfrentamiento, para ser una clase política que genere acuerdos.

-Necesitamos provincias con capacidad y autonomía, la jefatura del Desarrollo Social lo tienen que tener los municipios de una Argentina que traiga inversiones.

-Existe mala praxis política, el gobierno de Alfonsín planteó un problema que es parte de una historia. La Argentina mantuvo la convertibilidad ante la posibilidad de una clase que podía ahorrar. Una política de estado tendría que haber pensado de una manera macroeconómica donde hubiera más beneficiados.

Hay una sucesión de no aprovechar los momentos de virtuosidad económica y social



-El gran problema fueron los populismos, que perjudicaron medidas más amplias que favorezcan a la mayoría de la sociedad. Se perdieron de vista las políticas de desarrollo estratégico.

-Si seguimos así va a haber subciudadanos, con carencias económicas y de educación.

-Los planes deberían ser volcados en contraprestaciones directas a los municipios y supervisados por estos mismos estados municipales o provinciales. Tienen que ser generadores de valor. La prestación debe ser a cambio de trabajo.

-Los programas son los que atienden la asignación universal por hijo. Viene a ser un ingreso complementario. A corto plazo pueden ser modificados. O reconvertidos a líneas de asistencia de la población informal.

-La ejecución debe ser local y controlada. No me imagino un salario universal sin contraprestación laboral. No es digno ni es justo.

-La película que viene es una película con final feliz. Bajando la inflación y manteniendo un crecimiento del 3% debería bajar la pobreza en 15 años.

-Bajando la indigencia lentamente podemos salir de esa situación. Necesitamos 20 años mínimo, para bajar la pobreza un 20% y la indigencia un 4%. Después de este proceso sería otra Argentina.

Entrevista de Sergio Suppo y Alejandro Bustos.