Guillermina Tiramonti: "La educación no da rating, no está en la agenda"

En el segmento de Cadena 3 denominado “La Argentina, Hoy”, la magíster y especialista en Educación y licenciada en Ciencias Políticas Guillermina Tiramonti aseguró que la educación "a los medios no les da rating" y que los políticos "no la tienen en agenda".

La especialista considera que existe un acuerdo tácito de simular tanto de parte de los docentes como de los alumnos. En ese sentido, opinó que la "no exigencia" es lo habitual, siendo los chicos los más perjudicados.

“Los chicos tienen 13 materias por año en el secundario, pero salen sin poder comprender o reflexionar sobre un texto. Si no pueden entender lo que leen, ¿cómo aprobaron todas las materias para terminar?”, se preguntó.

La licenciada también resaltó que en la escuela ya se nota la desigualdad, ya que “en las escuelas vulnerables no se los exige de la misma manera y salen a la calle sin las herramientas necesarias para trabajar y competir”.

Sobre el presupuesto, la profesional aseguró que mayor cantidad no significa mejor educación. Si bien consideró que hace falta más, también afirmó que es importante fiscalizar de qué manera se utiliza.

Las frases más destacadas

- De los chicos que salen de la secundaria, el 60% no sabe matemática ni tiene lecto-comprensión.

- Pasan sin saber lo básico de la cultura y lo que es peor, no tienen ningún elemento para incorporarse a la actividad laboral.

- La Argentina tiene un presupuesto aceptable, aunque podríamos pedir más plata.

Más tiempo de escuela es mejor, pero tenemos que tener un programa de lo que vamos a hacer en ese tiempo.

- A partir de la crisis del 2000 se comenzó a generar una escuela para pobres, aumentó la pobreza. Argentina es campeona en producir pobreza, siempre hay muchos pobres. Siempre afirmaron que había que cambiar la escuela. Los chicos pobres tienen el mismo derecho de aprender que los otros.

- Sabemos que desertaron chicos y no sabemos cuántos volvieron, como dijo una colega: los políticos no quieren que se prenda la luz para ver.

- Se culpa más a la pandemia de lo que la pandemia fue. Si los chicos terminan primer grado y no saben leer, es porque no se les enseñó, hay falta de voluntad de la enseñanza .

- No hay un cambio que desencadene en una mejor educación, hay que trabajar en una educación completa que piense en docentes acordes para estos años.

- La escuela secundaria nada en la nada misma. Hay que trabajar con la primaria para que retome su función de que los chicos manejen ciencia, matemática y puedan reflexionar sobre la realidad.

- Hay un problema de educación, es el futuro que está en la escuela. Falta formación en la mano de obra, no vamos a ningún lado en cuanto a crecimiento

- Los chicos que pasan por situaciones tan difíciles en lo social no deben soportar exigencias en la escuela. Cuando salen y no tienen instrumentos, están en desigualdad de condiciones.

Los chicos necesitan más y mejores instrumentos, les gratificamos el momento en los años que aprenden sin aprender.

- Hay una nostalgia en la que Argentina alguna vez fue potencia, de creer que éramos los primeros en América. La escuela de los años 40 no nos sirve más. Debemos estar acorde al mundo que vivimos, son chicos digitales. Un niño de 3 años ya busca usar una pantalla.

- También los chicos tienen un alto ausentismo porque los padres no valoran lo que aprenden los chicos en la escuela.

- Los chicos deben tener base en matemática y programación, para estar de acuerdo con estos nuevos tiempos. Si uno tiene una sociedad que reclama, los políticos tienen que brindar alguna respuesta.

- Aumentó el costo de las matrículas pero bajó la calidad de la educación. Las políticas se definen en función de lo que necesitan los sindicatos y no la población. La academia no está preocupada porque los chicos no aprendan.

Entrevista de Sergio Suppo y de Luis Fernandez Echegaray.