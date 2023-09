Las frases principales de Cristina Kirchner en el acto de la UMET

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado y presentó la reedición del libro "Después del derrumbe", un libro que trata sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el filántropo Torcuato Di Tella. En ese marco, respaldó a Sergio Massa como candidato, criticó a la oposición y sostuvo que ella ya había previsto un escenario de tercios..

A continuación, las principales frases:

-"Que no hablo, el silencio. Que no hablé del resultado de las elecciones. Que si Massa, si lo apoyo a Sergio. Si no hay editoriales y gente que habla en la TV. Qué iba a decir después de las elecciones, yo ya había dicho el resultado antes".

-"Fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO, que hubiera lista de unidad.

-"En realidad es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. Es muy inconsistente todo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- "Quiero reconocerle al ministro de Economía haberle dicho a la sociedad argentina sobre el FMI. Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar".

-"Que Melconian siga traduciendo porque sino va a estar complicado, hay algunas que no distinguen inflación de deflación".

-"El déficit fiscal no es la causa de la inflación en Argentina".

-"No es cierto que la gente se haya derechizado. Querer tener mi casa. Hoy ya no puedo alquilar. Querer tener clases, tus hijos que van a la escuela pública".

-"Tenemos que discutir las cosas en serio. No tenemos que tornarnos corporativos, porque se puede ser corporativo de derecha, pero también de izquierda".

- (Macri) todos los días dice una mentira diferente. La verdad es que levantaron el cepo en 2016, vinieron fondos, pero no todos, se endeudaron en plazos muy cortos".

-Le pregunto a todos esos genios que impulsaban una PASO en la que por ejemplo el Presidente estuviera de un lado y la Vicepresidenta del otro (...), y todo en un marco del más de más de 100 puntos de inflación, qué les parece, cuánto hubiera sacado el de La Libertad Avanza".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/