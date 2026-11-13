Un politólogo analizó la visita de León XIV: “Puede cambiar algo en nosotros y acercarnos"

FOTO: La visita papal invita a reflexionar sobre su impacto en la sociedad y la política actual

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje que trascendió el ámbito estrictamente religioso y buscó interpelar a distintos sectores de la sociedad.

La dirigencia política, los empresarios, los jóvenes, los docentes y el ámbito universitario estuvieron entre los destinatarios de sus reflexiones. Sin embargo, el interrogante que quedó planteado es si ese mensaje puede generar cambios concretos en una sociedad atravesada por la confrontación y la polarización.

Para analizar el impacto de la visita, el politólogo y doctorando en Antropología Franco Olmos Rebellato, especializado en temas religiosos, en diálogo con Cadena 3 compartió su mirada sobre los alcances del mensaje papal y las posibilidades de que sus palabras tengan repercusiones más allá de las convocatorias multitudinarias.

En primer lugar, se mostró poco optimista respecto de la posibilidad de que el mensaje modifique el clima de confrontación política. Consideró que el escenario electoral del próximo año volverá a instalar las discusiones y tensiones entre los distintos sectores.

“Yo tiendo a ser mucho más pesimista en ese sentido o al menos poco optimista, de mínima”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que la proximidad de las elecciones podría profundizar nuevamente la polarización. “Yo no creo que haya calado tan hondo en la dirigencia en general el mensaje de León XIV”, afirmó.

No obstante, encontró una posibilidad de transformación en otro plano: el de las relaciones cotidianas entre las personas.

“Yo creo que eso puede cambiar en nosotros y unirnos un poco más. Puede cambiar algo y acercarnos. A nivel individual, ¿no? Eso sí me parece”, expresó.

Olmos Rebellato consideró que uno de los aspectos centrales de la visita fue la amplitud de los temas abordados por el Pontífice. Según explicó, sus intervenciones no estuvieron limitadas a cuestiones espirituales, sino que también incluyeron reflexiones sobre la realidad social, económica, política y tecnológica.

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En ese sentido, señaló que León XIV retomó una tradición de la Iglesia católica vinculada con la doctrina social, desde la cual se busca intervenir en los debates de la sociedad contemporánea.

El especialista destacó que el mensaje estuvo dirigido a distintos sectores y que incluso incorporó cuestiones como el desarrollo de la inteligencia artificial, un tema que demuestra el interés del Vaticano por los desafíos actuales.

La visita, sostuvo, permitió plantear una mirada sobre la dignidad humana como eje de las preocupaciones sociales, más allá de las diferencias ideológicas o religiosas.

Por qué Córdoba y Luján fueron escenarios centrales

Otro de los puntos abordados durante el análisis fue la elección de los lugares que formaron parte de la agenda papal. Para Olmos Rebellato, Luján representa una referencia ineludible para comprender el catolicismo argentino.

Explicó que se trata de un centro de convocatoria religiosa que reúne a personas de distintos sectores sociales y regiones del país.

“Luján yo creo que es en ese sentido por las multitudes que convoca”, señaló. También destacó que la convocatoria permitió observar la participación de sectores populares, además de los sectores medios y medios altos.

En cuanto a Córdoba, consideró que su elección respondió tanto a su relevancia religiosa como a su ubicación geográfica estratégica.

El especialista recordó que durante su visita León XIV hizo referencia a la espiritualidad de la provincia y a sus figuras religiosas, entre ellas el cura Brochero, Fray Mamerto Esquiú y Mama Antula.

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Además, destacó que Córdoba ocupa un lugar central en el mapa argentino y permite conectar distintas regiones del país.

“Es un centro urbano que de repente puede conectar con gente que viene del norte argentino, del Cuyo, del sur. Me parece que es un punto ahí estratégico”, explicó.

La visita papal dejó así diferentes dimensiones para el análisis: desde el alcance político y social de sus palabras hasta la capacidad de las convocatorias religiosas para generar encuentros entre personas de distintas procedencias.

Para Olmos Rebellato, aunque el impacto sobre la dirigencia y la polarización política todavía es incierto, existe una posibilidad de que el mensaje encuentre eco en la sociedad a partir de los vínculos personales, la convivencia y la recuperación del encuentro con el otro.

Informe de Alejandro Bustos