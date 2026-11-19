FOTO: Recuperación de agua: el poder de la lombricultura

FOTO: Recuperación de agua: el poder de la lombricultura

FOTO: Recuperación de agua: el poder de la lombricultura

Una experiencia innovadora en materia de cuidado ambiental se lleva adelante en la localidad cordobesa de Idiazábal, donde investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) implementan un sistema de lombricultura que permite tratar aguas residuales y reutilizarlas para distintos fines.

A través de esta tecnología, la comunidad logró recuperar 14 millones de litros de agua, destinados inicialmente al riego del arbolado urbano.

El proyecto es impulsado por el biólogo Luis Auyeros, presidente de la Fundación Ambiente Argentino, y la doctora Tamara Maggioni, quienes trabajan en el desarrollo y la aplicación de un sistema conocido como lombrifiltro.

Se trata de una tecnología que busca convertir los efluentes cloacales en un recurso aprovechable, especialmente en regiones donde la disponibilidad de agua representa un desafío.

“La idea es aplicar una tecnología que permita reutilizarla”, explicó Auyeros al referirse a la necesidad de recuperar el agua residual y evitar que se desperdicie un recurso cada vez más valioso.

Cómo funciona el lombrifiltro

El sistema consiste en un reservorio donde las aguas residuales atraviesan distintas etapas de tratamiento. En primer lugar, pasan por un proceso de filtrado mediante lombrices; posteriormente, atraviesan un lecho de piedras y, finalmente, son sometidas a una etapa de esterilización.

“El agua cloacal se pasa primero por lombrices, luego por un lecho de piedras y se esteriliza para obtener un agua que contiene nutrientes”, detalló Maggioni.

De esta manera, el procedimiento permite recuperar parte del agua que ya fue utilizada por los habitantes y transformarla en un recurso destinado a nuevos usos. Uno de los principales objetivos es aprovecharla para el riego de árboles y contribuir a la reforestación del espacio público.

La implementación del sistema en Idiazábal permitió recuperar 14 millones de litros de agua, un resultado que representa un aporte significativo para el aprovechamiento de los recursos hídricos locales.

Sin embargo, la experiencia también permitió identificar aspectos que requieren ajustes. Durante los ensayos se detectaron inconvenientes vinculados con la concentración de nutrientes del agua tratada, que provocó, por ejemplo, el amarillamiento del pasto en las canchas de fútbol.

Estas situaciones llevaron a los investigadores a revisar las aplicaciones del recurso y avanzar en mejoras para adecuar su utilización a las características de cada espacio.

Además de su impacto ambiental, la iniciativa incorpora un componente educativo destinado a las escuelas de la localidad. La propuesta busca que niños y jóvenes conozcan el funcionamiento del lombrifiltro y comprendan la importancia de tratar y reutilizar el agua.

“Pensamos en la educación y en involucrar a los chicos en el proceso”, sostuvo Maggioni.

A través de distintas actividades, los estudiantes pueden acercarse al funcionamiento de esta tecnología y reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente, especialmente en un contexto regional atravesado por períodos de sequía y dificultades en la disponibilidad de agua.

Los responsables del proyecto consideran que esta experiencia puede replicarse en otras localidades interesadas en mejorar la gestión de sus efluentes y aprovechar el agua recuperada.

Por ese motivo, invitan a los municipios a comunicarse con la Fundación Ambiente Argentino y la Secretaría de Innovación de la Universidad Nacional de Córdoba para conocer los detalles de implementación y las posibilidades de adaptación del sistema.

“No es costoso y puede hacer una gran diferencia en el manejo del agua en sus comunidades”, concluyó Auyeros.

La experiencia de Idiazábal demuestra cómo la articulación entre investigación, gestión local y educación ambiental puede abrir nuevas alternativas para enfrentar la escasez hídrica.

Con una tecnología basada en procesos naturales, el proyecto propone dejar de considerar las aguas residuales como un desecho y comenzar a reconocerlas como un recurso que puede recuperarse y aprovecharse.

Entrevista de Viva la Radio.