Un camión volcó sobre dos carriles en Circunvalación y provocó demoras
El siniestro vial se dio en el kilómetro treinta, a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea.
18/11/2026 | 16:13Redacción Cadena 3
FOTO: Siniestro vial a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea.
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Audio. Un camión volcó sobre dos carriles en Circunvalación y hay demoras
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Un siniestro vial se dio en Avenida Circunvalación, al kilómetro treinta, a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea este miércoles por la tarde cuando un camión volcó sobre dos carriles de la vía, lo que ha provocado que solo esté habilitado el carril lento.
La Policía Caminera recomienda circular con precaución debido a la situación y a que se generó una gran cantidad de tráfico, lo que marcó importantes demoras en la circulación.
Se reiteran las advertencias a los conductores para que mantengan la calma y respeten las indicaciones de las autoridades en la zona del accidente.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial involucró un camión que volcó en Avenida Circunvalación.
¿Quién está involucrado? La Policía Caminera y un camión son los principales actores del incidente.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar? En Avenida Circunvalación, al kilómetro treinta, a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea.
¿Por qué se recomienda precaución? Se generó una gran cantidad de tráfico y demoras en la circulación debido al accidente.