FOTO: Siniestro vial a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea.

Un siniestro vial se dio en Avenida Circunvalación, al kilómetro treinta, a la altura del puente de Avenida Fuerza Aérea este miércoles por la tarde cuando un camión volcó sobre dos carriles de la vía, lo que ha provocado que solo esté habilitado el carril lento.

La Policía Caminera recomienda circular con precaución debido a la situación y a que se generó una gran cantidad de tráfico, lo que marcó importantes demoras en la circulación.

Se reiteran las advertencias a los conductores para que mantengan la calma y respeten las indicaciones de las autoridades en la zona del accidente.

Informe de Jorge Mercado.