Sigue la búsqueda de un hombre de 64 años oriundo de San Basilio

Sigue la búsqueda de Héctor Dionisio Aguilar, vecino de la localidad cordobesa de San Basilio, quien falta de su hogar desde el sábado por la noche.

El hombre, de 64 años, es insulinodependiente y habría sido visto en Río Cuarto circulando en su automóvil VW Gol Trend color blanco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La búsqueda en lugares de alojamiento en Río Cuarto, a través de cámaras de seguridad y por las márgenes del río se amplió a las rutas y pasos que llevan a provincias limítrofes.

Uno de sus nueve hijos, Adrián, dijo a Cadena 3: “Lo buscamos por Río Cuarto porque el lunes hicimos la denuncia, subimos a la búsqueda a las redes sociales y un ciudadano de Río Cuarto me llamó y me dijo que había visto a ese hombre, me dio características que coincidían con las de mi viejo”.

“A él le cuesta caminar porque fue operado de la cadera y mide entre 1.60 y 1.65 metros. El hombre me dijo que lo vio debajo del puente Filloy”, detalló.

En el operativo trabajan los equipos del DUAR, Caballería y Canes.

Informe de Víctor Rapetti.