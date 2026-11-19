Se vienen las graduaciones en Rosario: "Los vestidos más elaborados superan el millón de pesos"
Con el inicio de la temporada de celebraciones, los locales de indumentaria de fiesta registran un importante movimiento y Cadena 3 Rosario recabó datos en el segmento minorista de comercialización.
19/11/2026 | 22:38Redacción Cadena 3
FOTO: Ilustrativa.- Vestidos.
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Audio. Se vienen las graduaciones y fiestas de todo tipo en Rosario: sufre el bolsillo y se engrosa placard
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Con el inicio de la temporada de celebraciones, los locales de indumentaria de fiesta registran un importante movimiento y Cadena 3 Rosario recabó datos en el segmento minorista de comercialización.
La temporada de graduaciones, fiestas de fin de año, casamientos y cumpleaños de 15 ya se hace sentir en Rosario. Con una agenda cargada de celebraciones, muchas mujeres comienzan a resolver qué ponerse para cada ocasión. En ese contexto, la compra y el alquiler aparecen como las principales alternativas, con propuestas para distintos gustos y presupuestos.
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En una recorrida por locales del centro rosarino, comerciantes contaron cómo se prepara el sector para estas semanas de mayor demanda, cuáles son las tendencias de la temporada y qué valores hay que tener en cuenta para conseguir un vestido de fiesta.
Una de las opciones es comprar un diseño y conservarlo. Mónica, responsable de un emprendimiento ubicado en calle España al 700, explicó que trabajan con vestidos diseñados y confeccionados en su propio taller, con la posibilidad de adaptar modelos existentes o realizar prendas a medida.
El proceso comienza con una consulta sobre el evento y las preferencias de cada clienta. A partir de allí, se prueban diferentes escotes, cortes, faldas y géneros para encontrar el diseño adecuado. También existe la posibilidad de combinar características de distintos modelos y confeccionar una prenda personalizada.
Los precios parten de los $270.000 para vestidos clásicos, mientras que los diseños más elaborados, con telas importadas, bordados y aplicaciones de piedras, pueden alcanzar valores de entre $1.050.000 y $1.400.000. Los vestidos de novia, por su parte, comienzan aproximadamente en $1.200.000.
Una particularidad de la propuesta es que los modelos disponibles pueden confeccionarse en otros colores sin que eso modifique el precio de referencia. Además, el local realiza los ajustes y arreglos necesarios para adaptar cada vestido a las medidas de quien lo compra.
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Para quienes prefieren no realizar una inversión de ese tipo, el alquiler representa otra posibilidad. Gina, propietaria de un comercio dedicado a esta modalidad, contó que los valores se ubican entre $80.000 y $120.000, según la prenda elegida.
La colección de esta temporada combina los tradicionales vestidos con brillos con alternativas más sencillas y modelos lisos. Según explicó, los cambios en el formato de las celebraciones también influyen en las elecciones: cada vez hay más eventos diurnos y fiestas que comienzan más temprano, por lo que creció el interés por diseños menos recargados.
El comercio también ofrece una selección de prendas para la venta y accesorios para completar el conjunto, de manera que cada clienta pueda resolver el look según sus preferencias.
En cuanto a los colores, la temporada presenta opciones variadas. Mónica destacó el amarillo mantequilla y el celeste, pero también señaló una mayor elección del negro y el blanco entre las graduadas, dos tonos que en años anteriores no tenían tanto protagonismo. A ellos se sumaron recientemente el dorado y el champagne.
Los colores intensos tampoco pierden lugar: naranja, fucsia, verde y amarillo flúo siguen siendo elegidos por quienes buscan propuestas más llamativas. La variedad de estilos permite encontrar desde vestidos con bordados y aplicaciones hasta modelos clásicos y diseños más simples.
Con el movimiento de graduaciones, casamientos, cumpleaños y encuentros empresariales, los comercios atraviesan uno de los momentos de mayor actividad del año. Para quienes todavía no resolvieron qué usar, las opciones van desde la confección a medida hasta el alquiler, con una diferencia considerable de precios y distintas posibilidades para cada tipo de celebración.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué se está celebrando en Rosario? La temporada de graduaciones, fiestas de fin de año, casamientos y cumpleaños de 15.
¿Quiénes están involucrados en el sector de indumentaria de fiesta? Comerciantes como Mónica y Gina, quienes ofrecen opciones de compra y alquiler.
¿Cuándo comienza la mayor demanda? Durante la temporada de celebraciones, especialmente en fin de año y graduaciones.
¿Dónde se encuentran los locales mencionados? En el centro de Rosario, específicamente en calle España al 700.
¿Cómo varían los precios de los vestidos? Los precios de compra van desde $270.000 hasta $1.400.000, mientras que el alquiler oscila entre $80.000 y $120.000.