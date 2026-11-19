Con el inicio de la temporada de celebraciones, los locales de indumentaria de fiesta registran un importante movimiento y Cadena 3 Rosario recabó datos en el segmento minorista de comercialización.

La temporada de graduaciones, fiestas de fin de año, casamientos y cumpleaños de 15 ya se hace sentir en Rosario. Con una agenda cargada de celebraciones, muchas mujeres comienzan a resolver qué ponerse para cada ocasión. En ese contexto, la compra y el alquiler aparecen como las principales alternativas, con propuestas para distintos gustos y presupuestos.

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En una recorrida por locales del centro rosarino, comerciantes contaron cómo se prepara el sector para estas semanas de mayor demanda, cuáles son las tendencias de la temporada y qué valores hay que tener en cuenta para conseguir un vestido de fiesta.

Una de las opciones es comprar un diseño y conservarlo. Mónica, responsable de un emprendimiento ubicado en calle España al 700, explicó que trabajan con vestidos diseñados y confeccionados en su propio taller, con la posibilidad de adaptar modelos existentes o realizar prendas a medida.

El proceso comienza con una consulta sobre el evento y las preferencias de cada clienta. A partir de allí, se prueban diferentes escotes, cortes, faldas y géneros para encontrar el diseño adecuado. También existe la posibilidad de combinar características de distintos modelos y confeccionar una prenda personalizada.

Los precios parten de los $270.000 para vestidos clásicos, mientras que los diseños más elaborados, con telas importadas, bordados y aplicaciones de piedras, pueden alcanzar valores de entre $1.050.000 y $1.400.000. Los vestidos de novia, por su parte, comienzan aproximadamente en $1.200.000.

Una particularidad de la propuesta es que los modelos disponibles pueden confeccionarse en otros colores sin que eso modifique el precio de referencia. Además, el local realiza los ajustes y arreglos necesarios para adaptar cada vestido a las medidas de quien lo compra.

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Para quienes prefieren no realizar una inversión de ese tipo, el alquiler representa otra posibilidad. Gina, propietaria de un comercio dedicado a esta modalidad, contó que los valores se ubican entre $80.000 y $120.000, según la prenda elegida.

La colección de esta temporada combina los tradicionales vestidos con brillos con alternativas más sencillas y modelos lisos. Según explicó, los cambios en el formato de las celebraciones también influyen en las elecciones: cada vez hay más eventos diurnos y fiestas que comienzan más temprano, por lo que creció el interés por diseños menos recargados.

El comercio también ofrece una selección de prendas para la venta y accesorios para completar el conjunto, de manera que cada clienta pueda resolver el look según sus preferencias.

En cuanto a los colores, la temporada presenta opciones variadas. Mónica destacó el amarillo mantequilla y el celeste, pero también señaló una mayor elección del negro y el blanco entre las graduadas, dos tonos que en años anteriores no tenían tanto protagonismo. A ellos se sumaron recientemente el dorado y el champagne.

Los colores intensos tampoco pierden lugar: naranja, fucsia, verde y amarillo flúo siguen siendo elegidos por quienes buscan propuestas más llamativas. La variedad de estilos permite encontrar desde vestidos con bordados y aplicaciones hasta modelos clásicos y diseños más simples.

Con el movimiento de graduaciones, casamientos, cumpleaños y encuentros empresariales, los comercios atraviesan uno de los momentos de mayor actividad del año. Para quienes todavía no resolvieron qué usar, las opciones van desde la confección a medida hasta el alquiler, con una diferencia considerable de precios y distintas posibilidades para cada tipo de celebración.

Informe de Agostina Meneghetti.