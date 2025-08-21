Rossi en el jubileo de judiciales: "Creo que hay hambre y sed de justicia"

FOTO: Ministro de Justicia: "sí, por supuesto que se imparte justicia" en la provincia

En el marco del Año Santo Jubilar 2025, convocado por el papa Francisco bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi S.J., continúa promoviendo encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad cordobesa con el objetivo de generar espacios de diálogo, escucha y reconocimiento.

Con este espíritu, este jueves 21 de agosto, se celebró el Jubileo de los Judiciales, una propuesta dirigida a todas las personas que forman parte de la comunidad judicial de Córdoba: trabajadores del Poder Judicial, abogados y abogadas, y profesionales vinculados al ámbito de la justicia.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia (Caseros 551, Ciudad de Córdoba).

En un contexto de crecientes tensiones sociales y debates políticos, el padre Ángel Rossi en diálogo con Cadena 3, compartió su visión sobre la justicia y los desafíos actuales.

“Sí, yo creo que es hambre y sed de justicia, dice la Bienaventuranza”, afirmó, destacando su gratitud hacia quienes luchan por un mundo más justo.

Sin embargo, al ser consultado sobre si efectivamente se imparte justicia, respondió con cautela: “Hay de todo, hay y no hay, pero hay que tener esperanza y confiar”.

Sobre la independencia del poder judicial respecto al político, enfatizó: “Ojalá sí, sería bueno que sea siempre así, aquí y en todos lados”.

El padre Ángel también abordó temas sociales sensibles, como el reciente rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial sobre una ley vinculada a las minorías.

“Es triste cuando a los niños y a los viejos se los desprecia, es signo de decadencia de conducción y de sociedad”, lamentó, señalando la situación de los jubilados y la persistente exclusión de los más débiles.

“Eso se nota y no cambia”, agregó, aunque mantuvo la esperanza de un futuro mejor: “Ojalá cambie, pero sí se nota. Son tiempos donde algunas de estas cosas tristemente se han agudizado”.

Finalmente, el cardenal dejó un mensaje claro a los jueces: “Que trabajen en justicia y con honestidad, dejando que el corazón les dicte lo que necesitan para cuidar a los que tengan al frente”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Luis Angulo en diálogo con Cadena 3 destacó el honor que representa recibir a Rossi, un "humanista" comprometido con la defensa de la dignidad humana. "Sus palabras hablan del corazón, de la pasión que se debe poner por parte de quienes administran justicia para hacer el bien", afirmó.

El presidente también enfatizó el desafío que implica mejorar el sistema judicial, alineándose con la visión de Rossi sobre la necesidad de una justicia "más solidaria" y "unida".

"Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de las personas con mayor empatía y agilidad en la resolución de las causas", expresó.

El Ministro de Justicia de Córdoba Julián López en diálogo con Cadena 3 expresó: "sí, por supuesto que se imparte justicia" en la provincia, resaltando la fortaleza de las instituciones y la independencia del Poder Judicial.

"Córdoba tiene instituciones fuertes, tiene independencias de poderes", subrayó, añadiendo que los gobernadores desde el año 2000 han renunciado a la facultad de designar jueces, permitiendo que esta tarea sea realizada por el Consejo de la Magistratura.

En relación al aumento del delito y el narcotráfico, el ministro destacó la lucha contra el narcomenudeo en Córdoba, mencionando que "el gobernador Martín Llaryora se comprometió a duplicar la cantidad de fiscalías en la lucha contra el narcotráfico".

Además, se incorporaron militares formados en la Universidad Provincial a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, fortaleciendo así la seguridad en la provincia.

Respecto a la situación de los menores infractores, el ministro expresó que es fundamental no esconder el problema y que se debe discutir la integralidad del sistema de justicia.

"No puede haber impunidad con jóvenes que cometen delitos que son calificados como lo más grave del Código Penal", afirmó.

Informe de Gonzalo Carrasquera