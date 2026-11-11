Romeo Santos y Prince Royce llenarán de bachata el Kempes.

El estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir a dos grandes de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce. El evento, que promete ser una noche única, tendrá lugar este jueves 12 desde las 21, con puertas abiertas a las 18.

La capacidad del espectáculo está limitada a 20.000 personas, quienes podrán disfrutar de un show de dos horas repleto de éxitos. Carli Jiménez, quien se encuentra supervisando los últimos detalles del escenario, comentó en diálogo con Cadena 3: "Es el primer show que hacen en Argentina. La gente se va a sorprender con el escenario".

El escenario, de aproximadamente 60 metros, cuenta con un diseño internacional y ha sido utilizado en eventos de gran envergadura como los de Ricky Martin. "Tenés cerca de 500 metros de pantalla, con un sonido tremendo", destacó Jiménez.

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Con una capacidad limitada para 20.000 personas sentadas y numeradas, el Kempes ofrece una experiencia cercana a los artistas y un sonido excepcional. "Es el mejor lugar para hacer espectáculos de esta capacidad", aseguró Jiménez.

El show, que tendrá una duración de dos horas, incluirá una serie de éxitos que los asistentes podrán disfrutar en un ambiente vibrante. "Son dos muchachos que se cantan todo y que desde que comienza hasta que termina es un hit tras hit", concluyó Jiménez.

Informe de Celeste Benecchi.