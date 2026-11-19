El Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó un proyecto que tiene un significado especial para la comunidad. Se trata de la ordenanza que denomina una de las arterias de ingreso a la ciudad como Osvaldo Wehbe, en homenaje al histórico relator.

Ignacio Viga fue el concejal impulsor de la medida con el objetivo de recordar a uno de los hijos más queridos de Río Cuarto. El antiguo Camino a Córdoba, la ex Ruta 36, quedará ligado para siempre a la memoria del memorable relator.

Gladys, la esposa del "Turco", asistió para expresar su agradecimiento por este homenaje. Junto con la señalización de la calle, se realizó una declaración de interés legislativo, deportivo y cultural para el primer congreso de periodismo deportivo, que llevará su nombre.

Este congreso está previsto para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Galpón Blanco de Río Cuarto y busca honrar la trayectoria de Wehbe, que fue un referente tanto en el periodismo como en el deporte.

Informe de Víctor Rapetti.