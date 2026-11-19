FOTO: Los robos en el centro infantil generan preocupación y reclamos de seguridad

La preocupación crece en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba, luego de que el centro infantil Árbol Azul fuera víctima de dos robos en pocos días. Los episodios generaron indignación entre las autoridades del establecimiento, las familias y los vecinos, que reclaman mayores medidas de seguridad para evitar nuevos hechos delictivos.

El primer episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando delincuentes ingresaron por los techos y sustrajeron los motores de todos los equipos de aire acondicionado del jardín. Para concretar el robo, arrancaron los dispositivos de sus instalaciones.

Sin embargo, la situación no terminó allí. El lunes por la noche, los ladrones volvieron a ingresar al establecimiento, esta vez tras romper las rejas, y se llevaron distintos elementos de trabajo y electrodomésticos. Además, provocaron importantes destrozos, revolvieron las pertenencias de los niños y dejaron el lugar en condiciones de suciedad. Incluso defecaron dentro del edificio.

Emilce Palacios, directora del centro infantil Árbol Azul, relató lo sucedido en diálogo con Cadena 3 y manifestó su preocupación por la reiteración de los hechos.

“Habíamos solicitado que haya más control porque teníamos muchos arrebatos. Hace como cuatro meses, más o menos, nos entraron a robar por primera vez, ingresando al establecimiento”, explicó.

Según indicó, los vecinos sospechan que quienes cometen estos delitos conocen la zona y utilizan los techos para desplazarse y escapar.

“Por lo que nos dicen, es gente que anda a pie, que es de por acá, que utiliza los techos para irse”, señaló Palacios.

La directora también describió el estado en el que encontraron las instalaciones después del último ingreso: “Hacen destrozos, revuelven todo, sacan cosas de los niñitos, de los bebés, defecan. Revolean todo”.

Los reiterados episodios generaron preocupación entre las familias que llevan a sus hijos al jardín y los habitantes de Colinas de Vélez Sarsfield, quienes advierten que los problemas de inseguridad se repiten en el sector.

Por otra parte, algunos vecinos apuntan a personas en situación de calle que habrían ocupado una vivienda de la zona y las señalan como posibles responsables de los robos. Se trata de sospechas de los residentes que, hasta el momento, no fueron confirmadas oficialmente.

Ante este escenario, reclaman mayor presencia policial, controles preventivos y respuestas de las autoridades para frenar los hechos delictivos.

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Mientras tanto, el centro infantil Árbol Azul debe afrontar las consecuencias materiales de los robos y los daños ocasionados en sus instalaciones, en un contexto que genera angustia e incertidumbre entre quienes diariamente concurren al establecimiento.

La preocupación por la inseguridad vuelve a instalarse en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, donde los vecinos piden medidas concretas para recuperar la tranquilidad y evitar que instituciones destinadas al cuidado de los más pequeños sigan siendo blanco de la delincuencia.

Informe de Jorge Mercado