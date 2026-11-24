El excampeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez está de gira por la provincia de Córdoba con una serie de masterclasses que combinan entrenamiento de boxeo y charlas inspiradoras. La primera cita es este miércoles 25 de noviembre, a las 19, en el Centro Vecinal Los Paraísos de la capital.

El resto del calendario de noviembre incluye el viernes 27 en el Club Alberdi de Río Cuarto y el sábado 28 en Mina Clavero. En diciembre continúan las fechas: el 6 en Cosquín, el 8 en barrio Jardín (Córdoba capital), el 13 en Laborde y el 16 nuevamente en la capital. Las localidades se adquieren directamente en cada sede.

Martínez, quien actualmente pasa una temporada de tres meses en Capilla del Monte —su “lugar en el mundo”— junto a su pareja, explicó que las masterclasses duran alrededor de dos horas y 45 minutos. “El boxeo es la excusa para poder dejarle algo a la gente”, señaló a Cadena 3. La propuesta incluye una parte técnica y táctica de entrenamiento (incluso para quienes nunca boxearon) y una charla final orientada a la toma de conciencia y a generar inspiración propia, más que a la motivación pasajera.

"Maravilla" Martínez en los estudios de Cadena 3.

“La mayoría de la gente no va a entrenar, y a mí me encanta eso”, comentó. Sobre la construcción de campeones, el cordobés de adopción fue claro: “Primero hay que construir una persona íntegra que entienda que el deporte es un trabajo y una responsabilidad”. Recordó que en su época de auge, con varios campeones argentinos en actividad, “no se construyó un futuro” y ahora el país paga esa factura, sin campeones mundiales masculinos.

Sobre su propia historia, Martínez relató cómo el boxeo lo transformó. Comenzó a practicarlo a los 20 años después de probar tenis, ciclismo y fútbol. De niño era introvertido, “más raro que un perro verde”, y sufría bullying: le decían “el mudo”. “El boxeo es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida para dejar atrás esa página”, afirmó, y recomendó el deporte a los padres como herramienta de fortalecimiento personal, no de violencia.

También repasó su célebre pelea contra Julio César Chávez, en la que arriesgó un triunfo seguro al ir al intercambio de golpes en el último round. “Yo estoy acá no porque le gané a Chávez, sino por la manera en que le gané”, dijo, en referencia a la frase del relato “Salí de ahí, Maravilla”.

Además de las masterclasses, el exboxeador está involucrado en una obra de teatro en Buenos Aires, donde interpreta al psicólogo de parejas Bernardo Solís. Tiene previsto viajar los viernes de diciembre por esa actividad y evalúa la posibilidad de traer la función a Córdoba.

Entrevista de Viva la Radio.