Levantaron el paro en Aeroparque y se normalizan vuelos: hubo 3.000 afectados

Al menos 3.000 pasajeros se vieron afectados por una medida de fuerza gremial de empleados de la empresa Intergargo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde 20 vuelos fueron demorados o cancelados. A las 21.30 la compañía informó que el paro se había levantado.

La medida afectó a servicios de las empresas Jet Smart y Latam que operan en la terminal aeronáutica.

Desde Jet Smart dijeron que, hasta el momento, 15 vuelos sufrieron demoras y uno con destino a Córdoba y otro a Iguazú fueron cancelados tras la medida de la empresa que brinda el servicio de rampa. Santiago de Chile, Salta, Bariloche, Tucumán y Neuquén son algunos de los destinos que registraron demoras.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el caso de Latam los vuelos afectados fueron cuatro: todos regionales.

Latam Airlines Group informó que, "en virtud una medida gremial realizada por parte de trabajadores de la empresa Intercargo, se registran demoras en la entrega de equipajes y en los vuelos desde y hacia Aeroparque".

"Tuve que pagar un extra en Jet Smart, después en Flybondi. A Aerolíneas no se lo hacen al paro. Hay gente que le falta remedios gente que está complicada. Vine con mi familia, se pudieron ir ellos pero no me dejaron despachar mi valija", dijo a Cadena 3 un cordobés que se tuvo que tomar un colectivo para llegar a Córdoba.

Intercargo es una empresa estatal que brinda servicios de rampa y es responsable de trasladar a los pasajeros y sus equipajes de la terminal a los aviones y viceversa, entre otras acciones.

"La Compañía lamenta los posibles inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y sugiere a todos sus pasajeros chequear el estado del vuelo y alternativas disponibles a través de la página web www.latam.com o la APP LATAM Airlines", indicaron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La medida también inclusó llegó a afectar al aeropuerto de Bariloche, donde Intercargo no prestó por momentos servicios a Jet Smart.

Por su parte, desde Intercargo señalaron que el gremio de personal aeronáutico Asociación del Personal Aeronáutico (APA) "tomó una medida de fuerza contra la empresa Swissport. La misma tiene origen en el reclamo de afiliación del personal de Swissport que presta servicio en vuelos de cabotaje de Jet Smart y Latam".

"La empresa Intercargo presento ante el Ministerio de Trabajo el pedido de conciliación obligatoria el 24 de mayo, 7 de junio y nuevamente hoy 11 de julio, por lo que estamos a la espera del dictado de la misma", detallaron desde la firma, al explicar que la medida los excede y que esperan recibir pronto una respuesta de la cartera que conduce, Raquel Olmos.

Informe de Mauricio Conti.