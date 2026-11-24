Representantes de todo el arco opositor se presentaron en el Concejo Deliberante de Córdoba para reclamar explicaciones al Ejecutivo municipal por la situación del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), luego de la salida de su anterior titular, Santiago Pinsiroli, y de las denuncias por un supuesto sobrepago de horas extras a trabajadores del organismo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál sería el monto de los pagos cuestionados ni el alcance de las presuntas irregularidades. En ese contexto, la oposición solicitó la interpelación del secretario de Ambiente, Gabriel Martín, para que concurra al cuerpo legislativo y brinde detalles sobre lo ocurrido.

Además, los concejales opositores anunciaron la presentación de una batería de proyectos que incluye la derogación del ente, el llamado inmediato a licitación pública del servicio de recolección de residuos y la convocatoria a una sesión especial para tratar las iniciativas.

En diálogo con Cadena 3, la presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, explicó los alcances del reclamo: “Tenemos una batería de proyectos y vamos a pedir la interpelación del secretario de Ambiente, toda vez que no puede desentenderse porque él, por ordenanza de creación del ente, tiene la obligación de fiscalizar la parte administrativa y de gestión del Ente de Obras y Servicios Públicos”.

La concejala también confirmó que solicitarán una sesión especial para abordar tanto los proyectos que ya estaban presentados como las nuevas iniciativas impulsadas este miércoles.

Entre las propuestas se encuentra la eliminación del COyS. Según explicó Caffaratti, los trabajadores podrían ser absorbidos por el Departamento Ejecutivo municipal y sus tareas reasignadas, principalmente, a la Secretaría de Ambiente.

“Lo que es inadmisible es que se utilicen estos entes para burlar los controles y convertirse en verdaderas cajas negras de los recursos públicos de los cordobeses”, sostuvo la dirigente radical.

Otro de los puntos abordados por la oposición fue la reciente salida de Santiago Pinsiroli de la conducción del organismo y la designación de una nueva autoridad.

Al ser consultada sobre el cambio, Caffaratti cuestionó la decisión del Ejecutivo municipal y expresó su preocupación por la situación del exfuncionario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es devastador para el ciudadano, para nosotros también, que alguien que tiene el coraje de poner sobre la mesa las cosas que están fallando, las actividades que probablemente pueden constituirse en un delito, sea echado de la administración en lugar de ser apoyado”, manifestó.

Por ahora, el reclamo opositor apunta a que el secretario Gabriel Martín concurra al Concejo Deliberante y explique qué sucedió en el COyS, tanto en materia administrativa como en la gestión de los recursos públicos.

La eventual interpelación, la derogación del ente y el futuro del servicio de recolección de residuos serán algunos de los temas que se pondrán en discusión en las próximas jornadas legislativas.

Informe de Gonzalo Carrasquera