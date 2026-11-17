FOTO: El show de La Mona Jiménez en el Ocean Fest 2 será el 22 de diciembre.

Carlos "La Mona" Jiménez confirmó que participará del Ocean Fest 2, el crucero musical encabezado por La Konga que se realizará del 22 al 27 de diciembre, y anticipó detalles de su presentación especial para recibir a los pasajeros. En una entrevista con Cadena 3, el ídolo del cuarteto también habló sobre los festejos por sus 60 años de trayectoria y sus próximos compromisos musicales.

El evento se desarrollará a bordo del Costa Serena, con un recorrido que partirá desde Buenos Aires e incluirá Montevideo y Punta del Este, en Uruguay. La propuesta combinará espectáculos musicales, actividades recreativas y celebraciones navideñas en alta mar.

La Mona explicó que su show será el 22 de diciembre y estará acompañado por su orquesta y equipo técnico para protagonizar la bienvenida a los viajeros, aunque aclaró que no permanecerá en la embarcación durante Navidad.

"Yo voy a estar recibiendo a toda la gente que va a pasar la Navidad en el crucero", señaló el cantante, quien adelantó que los pasajeros podrán disfrutar de bocadillos, bebidas y distintas sorpresas durante el encuentro.

El artista también destacó las instalaciones del barco y recordó su experiencia personal con este tipo de viajes. "Hace 20 años fuimos con Juana a hacer un crucero y después volvimos al año siguiente a Miami. Realmente es hermoso, la pasamos espectacular", expresó.

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En ese sentido, mencionó las piscinas, los jacuzzis, los toboganes acuáticos y las propuestas de entretenimiento que tendrán disponibles los pasajeros.

Uno de los aspectos que quiso aclarar fue el alcance de su participación. Jiménez remarcó que no estará a bordo durante toda la travesía, pese a las versiones que circularon en redes sociales. "Nosotros nos volvemos a Córdoba, porque mucha gente en las redes sociales dice que yo voy a estar", explicó.

Además, confirmó que su hijo Carli Jiménez estará involucrado en la iniciativa y lo acompañará durante la actividad de bienvenida. "Yo soy el que recibe a las familias, a las parejas, a toda la gente que va a subir a ese hermoso crucero para festejar Navidad en el medio del mar", manifestó.

Durante la entrevista, el Mandamás también se refirió a uno de los acontecimientos más importantes de su carrera: la celebración de sus seis décadas dedicadas al cuarteto. "El 7 de diciembre voy a empezar a festejar mis 60 años cantando cuarteto", anunció.

La celebración comenzará con un baile en el Complejo Forja de Córdoba, donde volverá a encontrarse con sus seguidores para repasar su trayectoria musical.

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Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de nuevos anuncios relacionados con el aniversario. "Tengo otras cosas, pero no las voy a contar hasta después de mi cumpleaños", anticipó, sin brindar mayores precisiones sobre los proyectos que prepara.

En otro tramo de la conversación, Jiménez se refirió a su próxima presentación en Mendoza, prevista para el 19 de diciembre en el Predio Ferial Las Heras, en el marco del espectáculo "El Baile + Grande del Universo".

El cantante celebró especialmente el vínculo que mantiene con los simpatizantes de Godoy Cruz, quienes suelen interpretar sus canciones en las tribunas.

La conversación incluyó una referencia al clásico "¿Quién se ha tomado todo el vino?", uno de sus temas más populares, y a las celebraciones futboleras de los hinchas mendocinos.

"La gente de Mendoza ya sabe", comentó el artista al recordar que algunos simpatizantes habían manifestado su intención de festejar junto a él durante su próxima visita.

Finalmente, envió un mensaje afectuoso a sus seguidores y cerró con una referencia a uno de los productos emblemáticos de la provincia. "A toda la gente de Mendoza le mando un beso, y a toda la gente de todo el país que va a estar en Mendoza, también. Mendoza tiene el mejor vino argentino, espero que me esperen con un buen vino", concluyó.

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Entrevista de Raúl Monti.