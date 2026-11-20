Huerta Grande se prepara para vivir un fin de semana a puro sabor, música y entretenimiento con la tercera edición de la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal, que se desarrolla del 20 al 22 de noviembre en el centro comercial de la localidad, sobre la avenida San Martín. La propuesta incluye espectáculos en vivo, gastronomía, cerveza artesanal, paseos de artesanos y actividades para toda la familia.

El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, destacó el crecimiento del evento y las expectativas para esta nueva edición. En diálogo con Cadena 3 Argentina, señaló que el objetivo es recibir a turistas y visitantes de distintos puntos de Córdoba y del país, en una celebración que se consolidó como una de las propuestas destacadas del calendario turístico de Punilla.

La programación comenzó este viernes con una masterclass de cocina destinada a los más chicos, que convocó a cerca de 200 participantes. Debido al crecimiento de esta actividad, el municipio decidió ampliar la propuesta y sumar una jornada de espectáculos infantiles con la presentación de Pau Pau.

Uno de los momentos centrales llegará este sábado a las 19, con la apertura oficial de la fiesta y el tradicional corte de dos pizzas gigantes, que en conjunto representan unas 600 porciones para compartir con el público.

La elaboración de estas pizzas cuenta con la participación de trabajadores municipales y estudiantes del IPET de Huerta Grande, una institución técnica con formación en la industria alimentaria. El propio intendente también se suma a las tareas de preparación.

La tercera edición contará con más de 30 stands gastronómicos, espacios de artesanos y emprendedores, un sector de juegos infantiles y propuestas de entretenimiento como Busgamer. Además, habrá más de 20 artistas distribuidos en dos escenarios ubicados en distintos sectores del centro comercial.

La grilla musical tendrá como protagonistas a reconocidos artistas de la escena cordobesa. Este sábado se presentarán Simón Aguirre y Pachi Herrera, mientras que el domingo la figura principal será Valentina Márquez, acompañada por otros espectáculos musicales.

La organización busca que la fiesta trascienda el ámbito local y convoque a visitantes de todo el Valle de Punilla, de distintos puntos de la provincia y de otras regiones del país. Corazza renovó la invitación para disfrutar de la celebración y destacó la importancia de este tipo de acontecimientos para impulsar el turismo y la actividad comercial de la localidad.

Además, anunció que la fiesta contará con una transmisión vía streaming a través de YouTube, para que quienes no puedan acercarse también tengan la posibilidad de seguir las actividades.

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Ubicada en el corazón del Valle de Punilla, Huerta Grande ofrece atractivos naturales como el balneario Pecosville y el entorno del cerro Yapeyú, que complementan la propuesta turística durante el fin de semana.

Con gastronomía, cerveza artesanal, música en vivo y actividades para todas las edades, la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal busca consolidarse como un evento de referencia en el calendario cordobés y una oportunidad para mostrar todo lo que Huerta Grande tiene para ofrecer.

Informe de Tomás Villagra