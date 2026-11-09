Esculpió en piedra cordobesa el rostro de Brochero para el papa León XIV: la historia de la obra

Julio Incardona, uno de los escultores más reconocidos de Córdoba, transformó una piedra de las sierras cordobesas en una representación del rostro de José Gabriel del Rosario Brochero, con un destino especial: llegar a manos del papa León XIV.

La iniciativa nació apenas conoció la noticia de la llegada del pontífice. Movilizado por sus mensajes y su preocupación por los sectores más vulnerables, el artista radicado en Alta Gracia decidió realizar un presente que representara la identidad y la riqueza cultural de su tierra.

Para concretar la obra eligió carbonato de calcio, una piedra blanca característica de los ríos cordobeses, que el escultor define como el mármol de la región. Se trata de un material de gran calidad, con vetas y tonalidades particulares, que permite trabajar con precisión cada detalle.

"Es una piedra muy linda para trabajar. Vos le podés dar el golpe exacto y salta lo que vos querés que salte", explicó Incardona en diálogo con Cadena 3.

El resultado es una pieza de gran expresividad, en la que se destacan los rasgos del Cura Brochero, especialmente su mirada. Para realizarla, el escultor tomó como referencia una de las fotografías tradicionales del santo, en la que aparece de pie, con su bastón y su característica vestimenta.

Sin embargo, la elección de los detalles no fue casual. Incardona decidió representar los ojos ahuecados para transmitir un mensaje espiritual vinculado con la ceguera y la enfermedad. Según explicó, buscó que esa característica también pudiera convertirse en un camino de reflexión para el papa.

La escultura incorpora además un rosario en una de sus manos y una expresión que busca conservar la identidad del santo cordobés. "Es una escultura que tiene un mensaje desde la imagen en sí y también desde la oración", señaló.

La obra se encuentra en camino hacia el ámbito de la celebración que tendrá lugar en FAdeA. Aunque el artista reconoció que todavía no conoce los detalles del protocolo ni el lugar exacto en el que será entregada, confirmó que las autoridades se encargarán de trasladarla.

Más allá del trabajo artístico, Incardona destacó que su motivación principal fue el mensaje del papa León XIV, especialmente sus referencias a la situación de los pobres, los jubilados, la falta de trabajo y las dificultades que atraviesan muchas personas.

"¿Cómo no le voy a traer un regalo de nuestra tierra, que también no la está pasando muy bien?", expresó al explicar qué lo impulsó a realizar la escultura.

Con una definición que refleja su vínculo con la región, se describió como "católico apostólico serrano" y recordó su afinidad con los materiales naturales, como la madera, el barro y la piedra.

La experiencia tiene, además, un significado personal muy profundo. Incardona recordó que cuando tenía apenas 10 años pudo estar en ese mismo lugar durante la visita de Juan Pablo II. Ahora, a los 54 años, regresar a FAdeA en una circunstancia tan especial representa una emoción difícil de comparar.

"Es un regalo de la vida esto que estoy viviendo", manifestó, agradecido por la posibilidad de volver a ese escenario desde otra perspectiva.

Así, desde Alta Gracia y con una piedra nacida de los ríos cordobeses, Julio Incardona preparó un presente que reúne arte, fe, memoria e identidad provincial: el rostro del Cura Brochero tallado en la piedra de su propia tierra, con la esperanza de que llegue a manos del Santo Padre.

Entrevista de "Viva la Radio"