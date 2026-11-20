"Es un desastre, es el tiempo, nadie tiene la culpa": el dramático relato de un criador de Calchín
La tormenta con ráfagas de viento de características similares a una cola de tornado provocó importantes destrozos en el sector industrial de Calchín. Volaron tinglados y estructuras.
20/11/2026 | 16:17Redacción Cadena 3
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Una tormenta severa en Calchín dejó un panorama devastador en la parte industrial de la localidad. Un testigo del fenómeno, describió que la ráfaga de viento "parecía como un tren que se acercaba" y causó destrozos en cuestión de minutos.
El viento, catalogado como cola de tornado, arrasó con estructuras industriales, incluyendo un establecimiento lácteo y un negocio de cubiertas para tractores. Se llevó el tinglado entero, lo destrozó en el aire y lo esparció por el campo.
A pesar del desastre, no se reportaron viviendas afectadas. Sin embargo, el suministro eléctrico se vio interrumpido en gran parte de la comunidad.
José, un criador de gallinas de 72 años, enfrentó la tormenta en su viejo galpón, que tiene más de 100 años. Apenas dos de sus 180 gallinas perdieron la vida, lo que él consideró un milagro.
"La risa de decir que se salvaron la mayoría, pero el llanto del esfuerzo", reflejó José sobre la situación. A pesar de los daños, se siente agradecido por la ayuda que recibirá para restaurar su criadero, aunque la frustración lo invade: "Es un desastre, es el tiempo, nadie tiene la culpa".
Informe de Gonzalo Carrasquera
Lectura rápida
¿Qué fenómeno ocurrió en Calchín? Una tormenta severa con ráfagas de viento catalogadas como cola de tornado.
¿Quién es José? Un criador de gallinas de 72 años que enfrentó la tormenta en su galpón de más de 100 años.
¿Cuándo sucedió la tormenta? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta en el artículo.
¿Dónde se reportaron los daños? En la parte industrial de Calchín, afectando estructuras como un establecimiento lácteo y un negocio de cubiertas para tractores.
¿Por qué se considera un milagro para José? Porque solo dos de sus 180 gallinas murieron durante la tormenta.