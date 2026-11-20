Una tormenta severa en Calchín dejó un panorama devastador en la parte industrial de la localidad. Un testigo del fenómeno, describió que la ráfaga de viento "parecía como un tren que se acercaba" y causó destrozos en cuestión de minutos.

El viento, catalogado como cola de tornado, arrasó con estructuras industriales, incluyendo un establecimiento lácteo y un negocio de cubiertas para tractores. Se llevó el tinglado entero, lo destrozó en el aire y lo esparció por el campo.

A pesar del desastre, no se reportaron viviendas afectadas. Sin embargo, el suministro eléctrico se vio interrumpido en gran parte de la comunidad.

José, un criador de gallinas de 72 años, enfrentó la tormenta en su viejo galpón, que tiene más de 100 años. Apenas dos de sus 180 gallinas perdieron la vida, lo que él consideró un milagro.

"La risa de decir que se salvaron la mayoría, pero el llanto del esfuerzo", reflejó José sobre la situación. A pesar de los daños, se siente agradecido por la ayuda que recibirá para restaurar su criadero, aunque la frustración lo invade: "Es un desastre, es el tiempo, nadie tiene la culpa".

Informe de Gonzalo Carrasquera