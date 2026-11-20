El escándalo por las presuntas irregularidades en el pago de horas extras en el ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) sumó una nueva respuesta del Ejecutivo municipal. El secretario de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Martín, aseguró en una entrevista exclusiva con Cadena 3 que ni su área ni el intendente Daniel Passerini estaban al tanto de las denuncias presentadas por el presidente del organismo, Santiago Pinsiroli.

En medio de la investigación judicial y después de los 14 allanamientos realizados en dependencias del COyS, sedes del Surrbac y domicilios particulares, el funcionario anunció dos medidas: la Municipalidad se constituirá como querellante en la causa penal y ordenará una auditoría exhaustiva, tanto administrativa como de gestión, sobre el funcionamiento del ente.

“Nuestro principal y único objetivo es que se aclare la realidad de lo que ha ocurrido y que se determinen las responsabilidades que correspondan”, sostuvo Martín.

La entrevista se produjo luego de que Pinsiroli denunciara en Cadena 3 presiones del intendente para autorizar el pago de horas extras que consideraba irregulares. El titular del COyS aseguró que se negó a firmar liquidaciones por unos 155 millones de pesos y que recibió amenazas y presiones del sindicato de la basura.

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Martín explicó quién autorizaba las horas extras

Uno de los principales puntos de la entrevista fue el mecanismo administrativo utilizado para solicitar, validar y pagar las horas extraordinarias dentro del COyS. Martín explicó que, por tratarse de un ente autárquico, la responsabilidad administrativa y de gestión recae en su presidente, los directores y las distintas gerencias.

Según detalló, los gerentes solicitan los trabajos que requieren horas extras, los jefes de servicio organizan las tareas y luego informan cuáles se realizaron. Los responsables de cada área deben corroborar y visar esas horas antes de enviarlas a liquidación. Finalmente, el presidente del organismo autoriza el pago.

“Una vez que las horas se validan y se pasan para liquidación, quien autoriza el pago es el propio presidente”, remarcó.

En ese sentido, Martín señaló que Pinsiroli ocupa la presidencia desde mayo de 2025 y que los gerentes que intervienen en el procedimiento fueron designados por el directorio del ente.

Consultado sobre la denuncia de que se pretendían liquidar unas 4.500 horas extras cuando solamente se habían justificado alrededor de 500, el secretario dijo que no podía confirmar si las horas cuestionadas de octubre eran diferentes de las que se pagaban habitualmente.

Incluso, planteó que, según la información que manejaba, esas cantidades no necesariamente representarían un incremento extraordinario respecto de períodos anteriores.

Negó las presiones de Passerini denunciadas por Pinsiroli

Martín rechazó de manera categórica que el intendente haya presionado al presidente del COyS para que firmara liquidaciones que consideraba irregulares.

Pinsiroli había relatado a Cadena 3 que Passerini le pidió que autorizara el pago de las horas extras y que ambos mantuvieron una discusión cuando se negó a hacerlo.

El secretario de Ambiente ofreció otra versión del encuentro. Dijo que estuvo presente en una conversación entre ambos, realizada el viernes previo a la visita del papa León XIV a Córdoba, en la Casa de las Infancias, donde se preparaba el cáliz que la ciudad le entregaría al Pontífice.

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Según su relato, el intendente le pidió a Pinsiroli que revisara las horas extras para determinar cuáles correspondían y si existían errores en las liquidaciones.

“Al frente mío el intendente habló con él y lo único que le pidió es que se revisara la cuestión de las horas extras para ver qué es lo que correspondió, qué no, y si había o no algún tipo de error en esas liquidaciones”, afirmó.

Y fue más contundente al rechazar las acusaciones: “Nunca se le ha pedido ni a Pinsiroli ni a ningún funcionario de la Municipalidad que haga algo que no corresponde”.

También aseguró que Passerini había hablado con el titular del COyS el mismo día de la entrevista y le había ratificado su respaldo.

“Lejos estamos de apuntar a quien está denunciando”, sostuvo Martín, aunque cuestionó que Pinsiroli haya realizado la presentación penal sin consultar previamente con las áreas legales del organismo ni con la Asesoría Letrada municipal.

La Municipalidad aseguró que no conocía la denuncia

Otro de los ejes de la entrevista fue el momento en que el Ejecutivo municipal tomó conocimiento de las presuntas irregularidades.

Martín afirmó que la Secretaría de Ambiente no recibió una notificación formal sobre la presentación judicial y que se enteraron a través de una publicación periodística.

“Nos enteramos por una nota, no estamos notificados formalmente de nada”, explicó.

El funcionario también aclaró que el COyS no depende directamente de la Secretaría de Ambiente, aunque sí mantiene una relación financiera con esa área. “El COyS es un ente autárquico. Depende solamente de la Secretaría de Ambiente en materia financiera, es decir, no tiene presupuesto propio. Los fondos con los que paga sus obligaciones son los que autoriza la Secretaría, pero nosotros no estamos viendo lo que paga”, precisó.

Además, indicó que el organismo rinde cuentas directamente ante el Tribunal de Cuentas municipal y no ante la Secretaría.

Ante las preguntas sobre cómo pudieron pasar inadvertidas liquidaciones que, según la denuncia, incluirían hasta 250 horas extras en un solo mes, Martín sostuvo que el Ejecutivo no revisa las liquidaciones salariales del COyS.

También señaló que los recibos de sueldo difundidos públicamente llevan la firma de Pinsiroli y consideró que, por su función, el presidente del ente debía advertir las situaciones que ahora cuestiona.

La auditoría que anunció el municipio

Frente a las diferencias entre las versiones de Pinsiroli y las autoridades municipales, Martín confirmó que el intendente dispuso una auditoría formal, externa y exhaustiva sobre el funcionamiento del COyS.

El secretario negó que ya existiera una auditoría institucional ordenada por el presidente del organismo, como había señalado Pinsiroli al explicar el origen de sus denuncias.

“Estoy acá con funcionarios del COyS y no hay ninguna auditoría dentro del COyS, no hay ningún informe. Por eso es que la vamos a ordenar nosotros”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la revisión deberá analizar tanto la gestión como la administración del ente, incluidos los mecanismos de autorización de horas extras, las liquidaciones y el uso de los recursos públicos.

Consultado sobre la posibilidad de que los controles existentes hayan fallado, evitó asumir responsabilidades antes de conocer los resultados de la auditoría.

“Claramente hay una situación que merece ser estudiada y analizada en profundidad respecto tanto de los servicios como de la gestión”, reconoció.

El vínculo con el Surrbac y las denuncias de presiones

Durante la entrevista, Martín también fue consultado sobre la influencia del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) en el funcionamiento del ente municipal.

El funcionario negó que el municipio haya ejercido presiones sobre Pinsiroli y distinguió las negociaciones institucionales habituales con los gremios de las situaciones de coacción denunciadas por el presidente del COyS.

“Hay discusiones como las paritarias, las condiciones del servicio y las condiciones del trabajo, que se tienen que conversar y negociar permanentemente con cualquier sindicato”, explicó.

Sobre las presuntas amenazas o presiones gremiales denunciadas por Pinsiroli, señaló que desconoce si existieron y consideró que, si el funcionario se sintió coaccionado, debía realizar la correspondiente presentación judicial.

También aclaró que no todos los gerentes del COyS pertenecen al Surrbac. En particular, destacó que el gerente de Servicios no estaba afiliado al sindicato y que los responsables de validar las horas extras son funcionarios designados por el directorio.

La discusión se produjo luego de que Pinsiroli denunciara que representantes gremiales tenían influencia sobre la distribución de horas extraordinarias y que algunos trabajadores administrativos respondían a la conducción sindical.

Una causa con 14 allanamientos y una investigación en marcha

Las declaraciones de Martín se conocieron después del operativo realizado por orden del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, que incluyó 14 allanamientos en dependencias del COyS, sedes del Surrbac y domicilios particulares de gerentes vinculados al organismo.

La investigación analiza presuntas irregularidades en las liquidaciones salariales, los registros de asistencia, el pago de horas extras y posibles maniobras con fondos públicos.

Pinsiroli había asegurado que, tras una revisión interna, detectó casos de trabajadores que registraban hasta 250 horas extras en un mes, cuando el convenio aplicable establece un máximo de 30 horas mensuales y 200 anuales. También afirmó que la diferencia entre las horas justificadas y las que se pretendían liquidar alcanzaba los 155 millones de pesos.

El presidente del COyS sostuvo que las denuncias derivaron en amenazas personales y que cuenta con custodia policial. En su entrevista con Cadena 3 expresó que se sentía sin respaldo político y cuestionó la influencia del sindicato sobre el organismo.

Entrevista de Alejandro Bustos, Ema Manitta, Geo Monteagudo y Raúl Monti.