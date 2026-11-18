La Cámara Octava del Crimen de Córdoba dio a conocer este miércoles las condenas contra la esposa de Roberto Carmona y seis guardiacárceles por la fuga del múltiple homicida, ocurrida en diciembre de 2022 durante un partido de la Selección Argentina, que terminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón.

El tribunal, integrado con jurados populares, declaró responsables a los siete acusados por distintos delitos vinculados con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el favorecimiento doloso de la evasión.

Las penas más severas recayeron sobre Juan José Penallo, condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva, y Angela Elizabeth, esposa de Carmona, quien recibió tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Según explicó el abogado querellante Carlos Nayi, ambos deberán cumplir penas de prisión efectiva, aunque en el caso de la mujer se analizará la posibilidad de una prisión domiciliaria por razones de salud y edad.

Las condenas a los guardiacárceles

En la lectura del veredicto, el tribunal estableció las siguientes penas para los integrantes del Servicio Penitenciario del Chaco:

-Juan José Penallo: tres años y seis meses de prisión efectiva, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento doloso de evasión, en concurso real. También recibió inhabilitación absoluta por el triple del tiempo de la condena y se ordenó su inmediata detención.

-Rubén Bravo: un año y siete meses de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

-Leandro González: dos años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

-Omar Salinas: un año y nueve meses de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

-Juan Gustavo Gómez: un año y nueve meses de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

-Jorge Antonio Sánchez: un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Para quienes recibieron penas condicionales, el tribunal estableció reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, informar cualquier cambio de domicilio, no ausentarse por más de 15 días sin autorización, abstenerse del consumo de estupefacientes y no mantener contacto con las víctimas ni con los testigos del caso. El incumplimiento podría derivar en la revocación de la condicionalidad.

La condena a la esposa de Carmona

Angela Elizabeth, esposa de Roberto Carmona, fue declarada responsable del delito de favorecimiento doloso de evasión y recibió una pena de tres años de prisión efectiva.

De acuerdo con lo informado por el abogado querellante Carlos Nayi, la mujer quedó alcanzada por la condena de cumplimiento efectivo. No obstante, se analizará si reúne las condiciones para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su edad y sus problemas de salud, conforme a lo previsto en la Ley 24.660.

La acusación sostuvo que la mujer colaboró con la evasión del múltiple homicida, quien se encontraba bajo custodia durante una visita familiar en Córdoba.

Ordenaron investigar a dos jueces de ejecución penal

Uno de los puntos destacados tras la lectura del fallo fue el anuncio de nuevas investigaciones sobre las responsabilidades que permitieron que Carmona accediera a sus salidas y visitas.

Nayi señaló que el tribunal ordenó investigar a dos jueces de ejecución penal y a integrantes del Servicio Penitenciario de la provincia del Chaco. El planteo apunta a determinar las responsabilidades de quienes autorizaron y tuvieron a su cargo los mecanismos de traslado y las visitas del condenado.

El abogado recordó que Carmona había sido trasladado a Córdoba para visitar a familiares hasta tres veces por año desde 2014. Según su interpretación, las responsabilidades no se limitarían a quienes participaron directamente de la fuga, sino que también deberían analizarse las decisiones y omisiones que la hicieron posible.

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La reacción de la querella y la familia de Bocalón

Tras conocerse las condenas, el abogado Carlos Nayi expresó su conformidad con la decisión del tribunal y destacó que, en algunos casos, las penas impuestas superaron las solicitadas por la fiscalía y la querella.

"El tribunal en pleno, por unanimidad, elevó el monto de la pena por encima, en el caso de algunos de los condenados, de lo pedido por el fiscal", señaló.

También sostuvo que el fallo representa un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos: "La Justicia de Córdoba no se juega", afirmó.

La familia de Javier Bocalón también manifestó su agradecimiento al jurado popular y expresó su deseo de que la sentencia permita que la víctima pueda descansar en paz.

"Siempre digo, si todo hubiese sido diferente, Javier hubiese tenido aunque sea un poco de espacio para poder defenderse, pero ni siquiera eso", expresó una familiar del taxista.

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La fuga que terminó en tragedia

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roberto Carmona, condenado a prisión perpetua por homicidios, logró escapar durante una visita familiar en Córdoba, en medio de los festejos por un partido de la Selección Argentina.

Durante la fuga, el delincuente protagonizó una secuencia de hechos violentos que terminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón, a quien atacó para continuar su huida.

El juicio buscó determinar las responsabilidades de quienes tenían a su cargo la custodia del condenado y de quienes, según la acusación, colaboraron con su evasión.

Informe de Gonzalo Carrasquera.