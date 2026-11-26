FOTO: Cosquín lanza bus turístico para potenciar el turismo en la capital del folclore argentino

Cosquín dio este jueves un paso importante en el desarrollo turístico con la inauguración de un bus que recorrerá los puntos más atractivos de la ciudad.

El intendente de esa localidad cordobesa del Valle de Punilla, Raúl Cardinali, expresó a Cadena 3 su emoción al presentar este nuevo servicio.

"Seguimos creciendo en turismo, siempre con el apoyo de Darío Capitani (presidente de la Agencia Córdoba Turismo), del gobernador Martín Llaryora y de todo este equipo que trabajó para esta nueva realidad", destacó Cardinali.

La ciudad, conocida por su famoso Festival Nacional de Folclore, busca diversificar su oferta turística más allá del evento anual.

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El intendente enfatizó en la importancia del turismo como una de las principales fuentes de ingresos para Cosquín. "Tenemos una naturaleza maravillosa y muchas cosas para seguir desarrollando", afirmó.

"El objetivo es posicionar a Cosquín como un destino turístico destacado en la provincia de Córdoba y en toda Argentina", mencionó.

Cardinali subrayó la necesidad de continuar trabajando en conjunto con el sector privado para fortalecer la propuesta turística. "Lo importante aquí es que esta articulación público-privada se siga replicando en los sectores gastronómicos, en los sectores comerciales", concluyó.

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En diálogo con Cadena 3, la secretaria de Turismo y Deportes de Cosquín, Verónica Bais, presentó el nuevo bus turístico de la ciudad, una propuesta pionera orientada a impulsar el desarrollo del sector e integrar los principales atractivos de la localidad y del Valle de Punilla.

Es la primera vez que la ciudad ofrece un circuito de este tipo, el cual recorre los balnearios locales, atraviesa el río Cosquín y conecta puntos de gran valor patrimonial y natural, como la Costanera, el punto de encuentro Brochero, el área céntrica, la Plaza Próspero Molina y la Plaza San Martín.

Asimismo, Bais remarcó que esta iniciativa busca consolidar un producto turístico estable durante todo el año, superando la estacionalidad tradicionalmente vinculada a los grandes eventos de verano, como el Festival Nacional de Folclore o el Pre Cosquín.

La funcionaria destacó la apuesta de la gestión municipal para articular las distintas áreas de gobierno y fomentar la circulación constante de visitantes por toda la región, fortaleciendo a Cosquín como un destino sustentable e imperdible dentro del mapa turístico cordobés.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, estuvo presente en la inauguración, apoyando la iniciativa que promete atraer más visitantes a la ciudad y potenciar su desarrollo económico.

Informe de Tomás Villagra.