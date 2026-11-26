La ciudad de Córdoba registró 58 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025, una cifra inferior a la del año anterior, cuando los fallecidos superaron los 70.

Sin embargo, pese a esa reducción, la capital provincial continúa encabezando el ranking de mortalidad vial entre las principales ciudades del país, de acuerdo con un informe presentado por la Municipalidad junto con la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global (BIGRS).

El relevamiento, que busca identificar las características de los siniestros y aportar información para diseñar políticas de prevención, también advirtió sobre la incidencia del exceso de velocidad en las calles cordobesas, uno de los factores de riesgo que concentra la atención de las autoridades.

En diálogo con Cadena 3, Valeria Unzaga, socióloga y analista de datos que se desempeña como coordinadora de Vigilancia de Datos de la iniciativa en Córdoba, explicó que la ciudad presenta los valores más elevados de mortalidad vial en términos comparativos con otras grandes urbes, como Buenos Aires y Rosario.

No obstante, aclaró que, al considerar la cantidad de habitantes, la situación presenta otra perspectiva: durante 2025 se registraron casi cuatro víctimas fatales cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional alcanza las 11 muertes cada 100.000 habitantes.

Uno de los datos más preocupantes del informe está relacionado con el perfil de las personas que perdieron la vida en siniestros viales.

Según detalló Unzaga, el 86% de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía pública, una categoría que comprende a peatones, ciclistas y motociclistas.

Dentro de ese grupo, los motociclistas representan el 60%, lo que evidencia el peso que tienen estos vehículos en las estadísticas de mortalidad vial de la ciudad.

Los datos refuerzan la necesidad de implementar medidas específicas para proteger a quienes circulan con menor nivel de protección frente a un impacto, especialmente en los desplazamientos cotidianos.

No hay un único punto crítico: los siniestros están distribuidos en toda la ciudad.

Otro aspecto que surge del relevamiento es la distribución geográfica de los siniestros fatales. A diferencia de lo que podría suponerse, no existe un único sector de Córdoba que concentre la mayor cantidad de muertes.

Unzaga explicó que los fallecimientos se producen en distintos puntos de la ciudad y que, si bien se identificaron algunas concentraciones en sectores próximos a avenida Sabattini y avenida de Circunvalación, no hay un punto crítico que explique por sí solo la problemática.

Además, precisó que las muertes se registran con mayor frecuencia en calles que en avenidas.

En ese sentido, la especialista señaló que la dispersión de los casos obliga a pensar políticas de prevención que alcancen a toda la ciudad, en lugar de concentrar los controles exclusivamente en determinadas zonas.

La velocidad aparece como una de las variables centrales del diagnóstico. De acuerdo con los datos presentados, cerca del 60% de los vehículos relevados circulaba por encima de los límites permitidos.

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El indicador encendió una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar los controles y desarrollar estrategias para reducir la velocidad de circulación, tanto en avenidas como en calles barriales.

Desde la Iniciativa Bloomberg y el municipio apuntan a utilizar la información estadística para identificar patrones, reconocer los factores que intervienen en los siniestros y orientar las intervenciones de seguridad vial.

Aunque la cantidad de fallecidos descendió respecto de 2024, las 58 muertes registradas durante 2025 muestran que la problemática continúa siendo un desafío para Córdoba. La protección de motociclistas, peatones y ciclistas, junto con el control de la velocidad, aparece entre las prioridades para reducir la mortalidad en las calles de la ciudad.

Informe de Gonzalo Carrasquera