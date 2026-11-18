El cierre del ciclo lectivo, las notas y la libreta suelen ser momentos en los que muchas familias se replantean la continuidad de sus hijos en la escuela.

En ese contexto, el cambio de institución aparece como una posibilidad cada vez más frecuente, motivada por distintas circunstancias: desde cuestiones económicas hasta problemas de adaptación, situaciones de bullying o propuestas educativas que no responden a las necesidades de cada chico.

La especialista Liliana González en diálogo con Cadena 3 puso el foco en cómo impactan estos cambios en los niños y qué aspectos deben tener en cuenta los adultos antes de tomar una decisión.

Uno de los motivos que observa con mayor frecuencia es el económico. Ante el aumento de los costos educativos, muchas familias buscan instituciones más accesibles. Sin embargo, para los chicos, dejar una escuela en la que construyeron vínculos y comparten un determinado entorno social puede representar una pérdida importante.

Por eso, explicó, es fundamental conversar con ellos y transmitirles que cambiar de colegio no significa perder a sus amigos. Mantener el contacto fuera del ámbito escolar, organizar encuentros y cultivar esas relaciones puede ayudarlos a transitar la separación con mayor tranquilidad. Al mismo tiempo, la nueva institución también será una oportunidad para construir amistades.

Las mudanzas y los cambios de barrio constituyen otra de las razones habituales. También aparecen las situaciones de bullying, que llevan a algunos padres a buscar un entorno diferente para sus hijos. En estos casos, la psicopedagoga advirtió que cambiar de escuela no garantiza que el problema desaparezca. Es necesario trabajar sobre lo sucedido, fortalecer la autoestima y las herramientas personales del niño, además de intervenir sobre las situaciones de hostigamiento.

Otro aspecto central es el rendimiento académico. Hay instituciones con propuestas muy exigentes, doble escolaridad o varios idiomas que pueden resultar difíciles de sostener para determinados alumnos. Cuando las exigencias no se corresponden con sus habilidades, intereses o posibilidades, buscar una escuela más adecuada puede ser una decisión positiva.

No se trata de huir de las dificultades, sino de encontrar un lugar donde el chico pueda desarrollarse. La especialista hizo hincapié en que cambiar de institución no debe ser una respuesta automática ante cualquier frustración. Es importante distinguir entre evitar un problema y reconocer que la elección inicial no fue la más apropiada para las características del hijo.

En ese sentido, también destacó la importancia de respetar los intereses y talentos de cada niño. Una escuela con orientación deportiva puede ser una excelente alternativa para quien disfruta del deporte, pero no necesariamente para aquel que encuentra su motivación en la música, el arte u otras actividades. El objetivo es que la propuesta educativa acompañe su desarrollo y despierte sus ganas de aprender.

El cierre del año y el período posterior a las vacaciones de verano suelen ser los momentos más convenientes para realizar el cambio, ya que permiten organizar la inscripción y comenzar el nuevo ciclo lectivo desde el inicio. Sin embargo, también puede ser necesario hacerlo a mitad de año, especialmente después de las vacaciones de invierno, cuando las familias advierten que la situación no mejora.

La disponibilidad de vacantes es otro factor que condiciona la decisión. Por eso, resulta importante anticiparse, conocer las propuestas de las instituciones y evaluar no solamente el proyecto pedagógico, sino también la distancia, la logística familiar y las posibilidades de integración social.

La elección de una escuela no debería basarse exclusivamente en su prestigio, su costo o su nivel de exigencia. También hay que considerar si el niño podrá construir vínculos, participar de actividades y compartir espacios con sus compañeros fuera del horario escolar.

El proceso de adaptación requiere tiempo y presencia adulta. Los padres deben escuchar las preocupaciones de sus hijos, explicar los motivos de la decisión sin dramatizarla y acompañarlos durante los primeros meses. También es importante observar cómo se sienten, cómo se relacionan con sus compañeros y si logran desenvolverse en el nuevo colegio.

González compartió experiencias de chicos a quienes el cambio de escuela les transformó favorablemente su historia educativa, pero también recordó casos en los que la adaptación fue tan difícil que tuvieron que regresar a su institución anterior.

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La reflexión final es que no todos los chicos necesitan la misma escuela ni todos los cambios representan una solución. La tarea de los adultos es mirar de cerca qué les sucede, reconocer sus necesidades y ayudarlos a desarrollar fortalezas. Estas no se construyen únicamente en el aula: también pueden crecer a través del deporte, el arte, la música, la robótica y otras actividades.

Cambiar de colegio no tiene por qué ser un fracaso ni una señal de debilidad. Puede ser una decisión necesaria cuando se toma con responsabilidad, después de evaluar las alternativas y, sobre todo, poniendo en el centro el bienestar y el desarrollo de cada chico.