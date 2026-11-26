El Club Atlético Belgrano se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva con la séptima edición de su tradicional maratón, que se realizará el domingo 6 de diciembre desde las 8, con largada y llegada en el estadio Julio César Villagra, en barrio Alberdi.

La propuesta está pensada para convocar a toda la comunidad, con circuitos y distancias adaptados a diferentes edades y condiciones físicas. Según adelantó Pablo Rodríguez, coordinador socio institucional de la institución, quedan los últimos cupos disponibles y las expectativas están puestas en completar nuevamente la capacidad de participantes.

«Es una jornada recreativa que convoca a toda la ciudadanía y que la verdad es muy linda de vivir», destacó Rodríguez.

Cuatro modalidades para participar

La maratón contará con cuatro alternativas para que corredores experimentados, aficionados, familias y niños puedan sumarse a la iniciativa.

10K competitiva: destinada principalmente a quienes tienen entrenamiento y experiencia en la práctica deportiva.

5K: una distancia intermedia, pensada para quienes pueden sostener un ritmo de trote moderado. El recorrido puede completarse en aproximadamente 40 a 45 minutos.

2K participativa: una opción recreativa y familiar, especialmente adecuada para adultos mayores y personas que no cuentan con una preparación física específica.

Carrera infantil: se desarrollará dentro del campo de juego del Gigante de Alberdi y estará destinada a niños y niñas.

La categoría infantil se incorporó el año pasado y tuvo una buena respuesta, por lo que volverá a formar parte del cierre de la jornada.

Premios, medallas y reconocimiento para los participantes

La competencia tendrá premiaciones para las distintas categorías, tanto masculinas como femeninas.

Los primeros puestos recibirán premios económicos, trofeos y productos aportados por las empresas que acompañan el evento. También habrá reconocimientos por edades, con distinciones diferenciadas por género.

Además, todos los corredores recibirán su kit de participación, que incluirá la remera oficial, el dorsal y elementos de hidratación. Al finalizar la competencia, cada participante se llevará también una medalla.

Cómo inscribirse para correr la maratón de Belgrano

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma oficial del club: socios.belgrano.com.ar.

Los socios y socias pueden ingresar directamente con su perfil y completar el registro. En tanto, quienes no sean socios también podrán participar: deberán registrarse en la categoría de hincha, cargar sus datos personales y seleccionar la distancia en la que desean competir.

Otra alternativa es realizar el trámite presencialmente en la sede social del club, de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9.30 a 13.30.

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La entrega de kits se realizará el sábado 5 de diciembre en el estadio Julio César Villagra. Por ese motivo, desde la organización remarcaron la importancia de completar correctamente los datos personales y el talle de la remera al momento de inscribirse.

La séptima edición de la maratón también tendrá un condimento especial para los hinchas de Belgrano, que atraviesan un año de celebración por el histórico título conseguido por la institución.

La carrera buscará reunir una vez más a deportistas, familias, socios e hinchas en una jornada que combina actividad física, recreación y sentido de pertenencia.

Con el Gigante de Alberdi como punto de partida y llegada, Belgrano invita a toda la comunidad a sumarse a una propuesta que ya forma parte de su calendario deportivo y social.

Entrevista de "Viva la Radio"