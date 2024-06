Amanda Miguel lanza su nuevo álbum "Yo Soy" en tributo a Latinoamérica

Amanda Miguel lanza su nuevo álbum "Yo Soy", en un emotivo tributo a Latinoamérica y a su esposo fallecido, Diego Verdaguer. En conversación con Cadena 3, la artista abrió su corazón y contó a detalle el armado de esta obra.

Se trata de un álbum que la artista argentinomexicana encaró a modo de celebración por su carrera y de homenaje a sus raíces latinoamericanas y a su difunto esposo, Diego Verdaguer.

Grabado en los pintorescos paisajes de Jujuy y Catamarca, "Yo Soy" no solo encapsula la belleza natural de estos lugares, sino que también refleja la profunda conexión emocional que Amanda tiene con su tierra natal y con la icónica cantante Mercedes Sosa, quien ha sido una inspiración desde su infancia: "Yo tenía como siete años y me enamoré de su voz", compartió la cantante, recordando el impacto duradero de la música de Sosa en su vida.

El álbum también sirve como una ventana a la vida y trayectoria de Amanda, desde su humilde origen en el pueblo argentino de Gaiman, hasta su eventual establecimiento en los Estados Unidos, una decisión que atribuye en parte al clima político inestable en Argentina durante los años ochenta. "En Argentina en ese momento estaban los militares y muy agradable que no era la vida, fui yo la que empujó a irnos", recordó.

A lo largo de su carrera, la música ha sido el vehículo que ha llevado a Amanda a vivir en diferentes lugares y a trabajar con una variedad de artistas. "Yo Soy" no es solo un testimonio de su viaje musical, sino también un reflejo de su profundo amor por la cultura latinoamericana y su deseo de preservarla para las generaciones futuras: "Me siento parte de cada lugar al que llegué. De donde estoy, me siento parte", admitió.

El álbum incluye colaboraciones con destacados músicos argentinos como León Gieco, Soledad y Piero. Respecto a esto, Amanda expresó: "Más que colaboraciones, son reuniones con viejos amigos que comparten su pasión por la música y su conexión con la cultura latinoamericana".

Cada canción en "Yo Soy" lleva consigo un significado profundo para la cantante, quien espera que su música "continúe tocando los corazones de sus oyentes".

Con "Yo Soy, ya disponible en todas las plataformas digitales, Amanda extiende una invitación a todos a sumergirse en su último trabajo y a experimentar la riqueza de la música latinoamericana. Y mientras sus melodías llenan los hogares de sus fanáticos, Amanda espera con ansias el día en que pueda regresar a Argentina y compartir su música en vivo una vez más, prometiendo una visita presencial a los estudios de Cadena 3.

Entrevista de Viva la Radio.