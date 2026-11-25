Un choque en cadena que involucró a tres camiones se registró en el kilómetro 19 de la ruta nacional 174, que conecta Rosario con Victoria, en la provincia de Entre Ríos. El siniestro no dejó heridos de gravedad, aunque los tres conductores fueron asistidos por personal médico para evaluar su estado de salud.

Según el testimonio recogido en el lugar, el accidente se habría producido cuando los camiones que circulaban en el mismo sentido comenzaron a disminuir la velocidad y no lograron frenar a tiempo, lo que provocó el impacto entre los tres vehículos.

Uno de los factores que podría haber influido en la secuencia es la presencia de un radar ubicado a unos 200 metros del lugar del choque. De acuerdo con las primeras explicaciones, los vehículos que transitaban por la zona habrían reducido la marcha y los camioneros no consiguieron detener sus rodados a tiempo. No obstante, las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Los tres camiones transportaban distintas cargas. Uno llevaba cebollas, otro trasladaba gas envasado y el tercero transportaba insumos sólidos utilizados para elaborar alimento destinado a terneros.

Este último vehículo quedó sobre la banquina y, al momento del relevamiento periodístico, todavía no había podido ser removido. Para concretar las tareas, los operarios debían descargar previamente la mercadería, ya que el peso del camión dificultaba su traslado. En el lugar se aguardaba la llegada de grúas para completar el operativo.

El accidente había generado especial preocupación porque, según la información preliminar, uno de los vehículos terminó fuera de la calzada, al borde del río Paraná, con riesgo de caer al agua. Este escenario adquiría mayor relevancia por la situación hidrológica del río, cuyo nivel se encontraba a escasos cinco centímetros de la altura de alerta.

En cuanto a la circulación, el tránsito no estaba interrumpido en ninguna de las dos manos de la ruta, aunque se registraban demoras y una importante carga vehicular, especialmente en el sector del siniestro. Las autoridades solicitaban circular con precaución y reducir la velocidad mientras continuaban las tareas para retirar los camiones.

Si bien la circulación hacia Rosario presentaba mejores condiciones, también se recomendaba transitar con cuidado debido a la concentración de vehículos en las inmediaciones del operativo.

El retiro de los rodados y la normalización del tránsito dependían de las tareas de descarga y del trabajo de las grúas que debían intervenir en el lugar.

Informe de Agostina Meneghetti.