La Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió que el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer un régimen integral de prevención y abordaje de la violencia por razones de género sea analizado en un plenario de tres comisiones. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene tratamiento preferencial para este jueves, en la última sesión del período ordinario de la Legislatura provincial.

El mensaje oficial será discutido en las comisiones de Género, Mujeres y Diversidades; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí también confluirán otras tres propuestas presentadas por las diputadas justicialistas Lucila De Ponti, Celia Arena, Alejandra Rodenas y Sonia Martorano.

El debate se produce en una semana atravesada por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre y que motiva actividades y manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Santa Fe y Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La propuesta del Ejecutivo apunta a establecer un marco integral que abarque la prevención, la detección temprana, la protección de las víctimas y la reducción de los riesgos vinculados con las situaciones de violencia de género. El texto plantea un abordaje desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad, con medidas judiciales de protección y mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan ofrecer respuestas especializadas, accesibles y sin revictimización.

Sin embargo, el contenido de la iniciativa todavía genera diferencias entre los bloques. Legisladoras socialistas, radicales y del PRO mantuvieron conversaciones para acercar posiciones y definir posibles modificaciones, mientras que desde el justicialismo hicieron llegar una serie de observaciones con el objetivo de precisar distintos aspectos de la futura normativa.

Entre los cuestionamientos del PJ figura que el texto aprobado por el Senado no establece una definición de violencia de género ni especifica sus tipos y modalidades. También plantearon la necesidad de incorporar mayores precisiones sobre autonomía económica, garantizar la gratuidad de las prestaciones y contemplar la protección de los equipos profesionales que intervienen en el acompañamiento de las víctimas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro de los puntos que genera preocupación es la determinación de la autoridad judicial que debe intervenir. Las legisladoras advirtieron que la iniciativa utiliza la expresión «juez competente», pero no resuelve quién debe actuar en situaciones que no encuadran estrictamente en la violencia familiar. Como ejemplo, mencionaron los casos de noviazgos, exparejas que no convivieron, acoso callejero y violencia en ámbitos comunitarios.

A estas observaciones se suma la preocupación por la situación económica de quienes atraviesan situaciones de violencia. Desde el justicialismo consideran que el proyecto no ofrece suficientes garantías para sostener a las víctimas en el mediano plazo y advierten que esta falencia puede profundizar su vulnerabilidad, particularmente tras la eliminación del programa nacional Acompañar.

En paralelo, las iniciativas que proponían declarar la emergencia en materia de violencia de género no consiguieron las firmas necesarias en la comisión correspondiente, por lo que quedaron fuera de la posibilidad de llegar al recinto.