Rosario continúa avanzando en la renovación de su sistema de transporte urbano de pasajeros con la incorporación de 10 nuevas unidades 100% impulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC), que comenzaron a prestar servicio en la línea 120. La presentación se realizó en la plaza Chiodi, ubicada en inmediaciones de Cochabamba y Lima, donde vecinos y vecinas del barrio pudieron conocer los nuevos colectivos e incluso realizar un recorrido a bordo para experimentar sus características.

Las unidades forman parte de un programa que contempla la incorporación de 93 colectivos a GNC destinados a distintas líneas del transporte urbano rosarino. Durante la presentación, la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, explicó a Cadena 3 Rosario que esta primera entrega corresponde a la empresa estatal Movi y representa el inicio de una serie de incorporaciones previstas para los próximos meses. En ese sentido, confirmó que próximamente se presentarán nuevas unidades para las líneas 129 y 115, con el objetivo de cumplir la meta de contar con los 93 vehículos en servicio antes de finalizar 2026.

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?? ROSARIO SUMA COLECTIVOS A GNC: PRESENTARON 10 UNIDADES PARA LA LÍNEA 120 https://t.co/PQerxMWltM — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 27, 2026

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Entre los principales beneficios mencionados de esta nueva flota se destacan la reducción de las emisiones contaminantes y el menor impacto sonoro durante la circulación. Según precisó la funcionaria, los colectivos impulsados a GNC permiten disminuir entre un 40% y un 50% los gases contaminantes, lo que representa un aporte a la mejora de las condiciones ambientales de la ciudad. A esto se suma una característica que pudo comprobarse durante la presentación: el funcionamiento considerablemente más silencioso de los motores en comparación con las unidades tradicionales.

La reducción del ruido –se dijo- no solo contribuye a disminuir la contaminación sonora en las calles, sino que también mejora el confort durante los viajes, permitiendo que los pasajeros puedan conversar sin las interferencias habituales del motor. Esta particularidad fue una de las más destacadas durante el recorrido de prueba realizado por vecinos y periodistas a bordo de los nuevos vehículos.

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En cuanto a la línea 120, la funcionaria señaló que se trata de un servicio con un recorrido que abarca sectores céntricos de Rosario y el corredor Pellegrini, por lo que la incorporación de estas unidades beneficiará a una importante cantidad de usuarios y usuarias. Además, remarcó que uno de los objetivos de la renovación es incentivar el uso del transporte público mediante la incorporación de vehículos que ofrezcan mejores condiciones de comodidad y servicio.

De esta manera, con la puesta en funcionamiento de los primeros 10 colectivos para la línea 120, Rosario comienza a concretar una nueva etapa de renovación de su transporte urbano. El programa continuará con la incorporación de unidades a otras líneas de la ciudad, hasta alcanzar la meta de 93 colectivos a GNC antes de concluir 2026, en una apuesta por un sistema de movilidad con menor impacto ambiental y mejores condiciones para los pasajeros.

Informe de Agostina Meneghetti.