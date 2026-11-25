Rosario vivió este miércoles una nueva edición de la Noche de los Teatros Independientes, una iniciativa que reúne a 13 salas de la ciudad con actividades culturales gratuitas y abiertas al público. La propuesta se desarrolla en el marco del Festival Fontanarrosa, que comenzó este miércoles y se extiende hasta el domingo 29 de noviembre, con una agenda que invita a disfrutar de distintas expresiones artísticas.

La actividad es organizada en conjunto por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (ATIR), con el objetivo de mostrar el trabajo de los espacios culturales independientes, acercar nuevos públicos y dar visibilidad a la diversidad de propuestas que sostienen durante todo el año.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el actor rosarino Diego Bollero, también vinculado al teatro La Orilla Infinita, explicó que la iniciativa busca que los vecinos puedan conocer las salas y sus actividades. "Son 13 salas, las actividades que tienen y ofrecer algunas propuestas gastronómicas para que la gente las conozca", señaló.

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Durante la jornada, los espacios abren sus puertas de manera simultánea con una programación que incluye obras breves, propuestas de danza, intervenciones artísticas, lecturas de poesía, clases abiertas y muestras de vestuario. Además, cada sala cuenta con opciones gastronómicas para quienes quieran compartir algo mientras disfrutan de las actividades.

"Puede ver un espectáculo en la sala, puede ver otro en otra sala, puede recorrer las salas", explicó Bollero al describir la dinámica de la convocatoria, que permite organizar un recorrido por distintos escenarios y conocer de cerca el circuito teatral rosarino.

Entre los espacios participantes se encuentran Sala Tandava, Teatro El Rayo, Sala La Manzana, La Escalera, La Orilla Infinita, Caras y Caretas y La Grieta, entre otros.

La propuesta también coincide con el comienzo del Festival Fontanarrosa, que suma actividades culturales durante los próximos días y amplía las alternativas para disfrutar de la producción artística local.

Sin embargo, detrás de esta convocatoria también aparece la realidad económica que atraviesan los espacios independientes. Bollero advirtió sobre las dificultades para sostener las salas y cuestionó la insuficiencia de los aportes estatales. "Los teatros independientes están en una situación media difícil porque hay pocos aportes desde el Estado", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el principal acompañamiento nacional llega a través de un subsidio del Instituto Nacional del Teatro destinado al mantenimiento de las salas, aunque remarcó que se trata de una ayuda limitada. "Es una vez al año y muy poco alcanza", afirmó.

Según detalló, los espacios culturales deben sostenerse fundamentalmente a partir de la venta de espectáculos, el alquiler de sus instalaciones para muestras y la organización de otros eventos. Una realidad que pone en evidencia la importancia de generar iniciativas que permitan acercar espectadores y fortalecer el vínculo entre la comunidad y los teatros independientes.

Informe de Agostina Meneghetti.