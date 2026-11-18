Una joven de 22 años trabajaba sola en la planta baja de una tienda del microcentro rosarino cuando un hombre entró, preguntó precios y se masturbó frente a ella. Su compañera estaba arriba. La policía detuvo al sospechoso, pero ellas advierten que la zona es "movida" y que la tranquilidad "nunca está al 100%".

El episodio ocurrió este lunes, cerca de la medianoche, en un comercio de Corrientes al 900, en pleno microcentro de Rosario, y derivó en la detención de un hombre por exhibicionismo. Tras reabrir el local, las dos empleadas que estaban en el turno de anoche dialogaron con Cadena 3 Rosario y reconstruyeron lo vivido.

La más joven, de 22 años, estaba terminando de ordenar en la planta baja, junto a la escalera que sube al primer piso, cuando entró el hombre. "Apenas lo vi me di cuenta de que era un hombre de la calle porque estaba todo sucio, la ropa así", contó. Su primera reacción fue de desconfianza: "Pensé que me iba a robar. Lo primero que pensé fue eso". Mientras el hombre recorría el local y preguntaba por las cosas y los precios, ella fue subiendo la escalera de a poco para llamar a su compañera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hombre se detuvo cerca de la zona de calzado, la miró y le dijo "ay, qué linda". Entonces comenzó a masturbarse. La joven empezó a gritarle a su compañera para que bajara. Cuando la otra empleada llegó, entre las dos lo sacaron del local. El hombre se fue, pero siguió dando vueltas en la esquina, y solo se alejó cuando las trabajadoras salieron con los celulares en la mano, momento en que advirtió que estaban llamando a la policía. Según el relato, la policía "tardó un poco en venir" y cuando llegó el hombre ya no estaba en las inmediaciones.

"Me sentí impresionada primero, porque me dio miedo. Pensé que me iba a robar y tenía mi celular encima. Me puse muy nerviosa por el tema del celular, y además estoy en una tienda donde si roban algo lo primero que va a pasar es que me lo van a contar a mí", explicó la empleada. Y agregó: "La situación de que se esté masturbando fue horrible. Si yo llegaba a estar sola, no sé qué podía pasar. Era un hombre alto, de casi dos metros, y siendo mujer te da miedo esas cosas".

Consultada sobre si se siente segura en el local, la joven respondió que con su compañera sí, pero que estando sola no trabajaría. "No solo porque pase algo así, sino también porque me roben. Puede pasar de todo", dijo. La zona, reconoció, es "movida" y en el centro "suele entrar gente" que no siempre se identifica a simple vista como cliente. De hecho, su compañera le había contado que el mismo hombre ya había ido otras veces a probarse perfume y que en esas oportunidades lo echaron rápido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las empleadas se enteraron este mediodía de que el sospechoso habría protagonizado un episodio similar en otro lugar. La detención les dio "un poco" de tranquilidad, aunque con resignación: "Uno menos, pero seguro que hay un montón".

Sobre las medidas a tomar, señaló que no hablaron con los dueños del local y que, más allá de las cámaras de seguridad, la mecánica es siempre la misma: "Tenemos que llamar directamente nosotras". El local, dijo, "tiene un montón de pánico, pero la verdad que lo apretamos y nunca llegó a la policía". La tranquilidad, concluyó, "nunca está al 100%". Fue un feo momento.

Informe de Agostina Meneghetti.