Martes bajo agua: hasta cuándo llueve en Rosario y cómo sigue la semana

Las lluvias persistirán durante toda la jornada de este martes, mientras que se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del miércoles. Facundo Azar, observador meteorológico, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que “ya hemos pasado de la parte más intensa del evento” y que la actividad eléctrica de anoche ha cesado.

Sin embargo, las lluvias continuarán hasta la noche, aunque con una tendencia a perder intensidad.

Azar advirtió sobre el incremento de las ráfagas de viento, que podrían alcanzar más de 70 kilómetros por hora, especialmente durante la jornada de mañana. “Es importante tener precaución, ya que podemos esperar caídas de árboles, postes y objetos voladores”, señaló.

Los acumulados de lluvia en la región oscilan entre 40 y 65 milímetros, lo que podría generar algunas afectaciones.

A partir del mediodía de mañana, se anticipa un cielo mayormente despejado, aunque con un descenso térmico moderado. “El viernes tendremos un nuevo ingreso de aire frío, y es probable que el domingo las mínimas se sitúen en torno a los cuatro grados”, agregó Azar.

A pesar de este descenso, las máximas rondarán los 15 grados, lo que representará un clima más fresco en comparación con las jornadas previas.

Con miras al fin de semana, que tendrá en la ciudad al clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, el sábado, ya se prevén condiciones complejas y se recomienda vestimenta adecuada, ya que las condiciones climáticas serán más frías. “Acompañen a sus equipos bien abrigados”, concluyó el meteorólogo.

Informe de Agostina Meneghetti.