En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

Martes bajo agua: hasta cuándo llueve en Rosario y cómo sigue la semana

En una semana que se anticipaba con climatología adversa, desde la noche del lunes se registra abundante caída de agua. Un observador meteorológico analizó el fenómeno y dijo cómo sigue en Cadena 3.       

19/08/2025 | 17:42Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

  1.

    Audio. Rosario, bajo agua: cómo sigue el clima este martes y el resto de la semana

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Las lluvias persistirán durante toda la jornada de este martes, mientras que se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del miércoles. Facundo Azar, observador meteorológico, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que “ya hemos pasado de la parte más intensa del evento” y que la actividad eléctrica de anoche ha cesado.

Sin embargo, las lluvias continuarán hasta la noche, aunque con una tendencia a perder intensidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Azar advirtió sobre el incremento de las ráfagas de viento, que podrían alcanzar más de 70 kilómetros por hora, especialmente durante la jornada de mañana. “Es importante tener precaución, ya que podemos esperar caídas de árboles, postes y objetos voladores”, señaló.

Los acumulados de lluvia en la región oscilan entre 40 y 65 milímetros, lo que podría generar algunas afectaciones.

A partir del mediodía de mañana, se anticipa un cielo mayormente despejado, aunque con un descenso térmico moderado. “El viernes tendremos un nuevo ingreso de aire frío, y es probable que el domingo las mínimas se sitúen en torno a los cuatro grados”, agregó Azar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de este descenso, las máximas rondarán los 15 grados, lo que representará un clima más fresco en comparación con las jornadas previas.

Con miras al fin de semana, que tendrá en la ciudad al clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, el sábado, ya se prevén condiciones complejas y se recomienda vestimenta adecuada, ya que las condiciones climáticas serán más frías. “Acompañen a sus equipos bien abrigados”, concluyó el meteorólogo.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho