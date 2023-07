Inseguridad: nuevo acampe de familiares y víctimas en reclamo a la dirigencia.

En una acción que busca volver a hacer oír sus reclamos, la agrupación conformada por familiares y víctimas de la inseguridad ha instalado un nuevo acampe permanente frente a la sede del gobierno.

Con banderas y estrellas rojas como símbolo de identificación, esta protesta tiene como objetivo exigir medidas de seguridad, justicia y la atención de los candidatos políticos a sus demandas, así como también del gobierno, foco de sus protestas similares realizadas con anterioridad.

“Lamentablemente, al no tener respuestas ni más reuniones, muchas veces acordarán que levantamos acampes diciendo que mensualmente íbamos a tener reuniones. La verdad, es que no están existiendo esas reuniones mensuales, no hay un acompañamiento a los pedidos que se han hecho”, dijo Ezequiel Lowden, referente de la agrupación, a Cadena 3 Rosario.

Falta más. “La ley de víctimas fue promulgada, aprobada y se está poniendo en funcionamiento. Celebramos, no es la única solución, no es la panacea universal a solucionar los problemas de la inseguridad en Rosario. Hay muchísimas más medidas que estamos solicitando, la incorporación de innovación, de tecnología, de cámaras, de recursos y herramientas para que la justicia pueda investigar”.

Compromiso abarcativo. “Necesitamos que haya un acuerdo de todos los sectores, por eso estamos pidiéndoles, ya pasadas las elecciones y con el fin de no estar en el medio de las internas, ahora que ya tenemos a los candidatos, queremos que se sienten todos, como nos propusieron. Y que se firme un documento con, al menos, diez puntos que vamos a proponer que se respeten y que se tengan en cuenta”.

Sin elección. “Acá están quienes padecen en primera persona la inseguridad, la violencia. No elegimos estar acá, siempre lo decimos. Cada familia que queda destruida, cada barrio donde vivimos, sabemos cuáles son las problemáticas de la inseguridad. Queremos que se nos escuche como se escucha el resto de los sectores”.