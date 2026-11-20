FOTO: Hundimiento en la calzada complica el tránsito en el macrocentro rosarino.

El enorme pozo se formó en Moreno entre Ituzaingó y Pasco, a raíz de la rotura de un caño de cloacas. Las tareas demandarán entre dos y tres días. Piden precaución a vecinos y conductores.

Un gran socavón se formó en el medio de la calzada de calle Moreno al 1900, entre Ituzaingó y Pasco, en una zona muy transitada de Rosario, cerca del club GER y del Parque Independencia. La situación fue advertida por vecinos y motivó el alerta de los móviles periodísticos que se acercaron al lugar.

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?? UN SOCAVÓN EN MORENO AL 1900 INTERRUMPE EL TRÁNSITO Y DEMANDARÁ VARIOS DÍAS DE TRABAJO Un importante socavón se formó en calle Moreno al 1900, entre Ituzangó y Pasco, cerca del Parque Independencia. https://t.co/VZqh39UAzN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 20, 2026

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho se habría originado por un caño de cloacas que pasa por debajo de la calle y que habría sufrido algún tipo de obstrucción o taponamiento en alguno de sus tramos. Esa situación provocó una pérdida que mojó toda la parte inferior del asfalto y, con el paso de los vehículos, la calzada terminó cediendo por completo.

Personal de Aguas Santafesinas trabajaba en el lugar. Según informaron trabajadores al móvil de Cadena 3 Rosario, las tareas demandarán por lo menos de dos a tres días, teniendo en cuenta además que se viene un fin de semana largo.

No obstante, la cuadrilla de urgencias de la empresa continuará trabajando para tapar el agujero y restablecer tanto el tránsito como el servicio de agua en la zona.

La calle se encuentra cortada a la altura de Cerrito, aproximadamente a una cuadra y media del socavón. La zona es una salida rápida muy utilizada por vehículos particulares hacia el centro, ya que la alternativa es la vía de escape por Oroño o cruzar todo el parque.

Desde el móvil remarcaron la cantidad de motocicletas que circulan por la vereda ante el corte de calle, una situación que puede complicar el paso de los vecinos, sumado al paso de deportistas aficionados por la cercanía con el parque y la mencionada institución deportiva.

Por eso, pidieron colaboración a todos los vecinos y conductores: la precaución es fundamental mientras duren las tareas de reparación en esta zona de la ciudad.

Informe de Agostina Meneghetti.