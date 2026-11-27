Un velorio, una espera inesperada y una conversación sobre la vida, la muerte y los vínculos familiares. Así comienza “Mamá, soy un idiota”, la obra con la que Darío Sztajnszrajber llegará a Rosario este sábado 28 de noviembre, a las 20.30, en el Teatro El Círculo. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el filósofo y divulgador adelantó los principales ejes de una propuesta que combina reflexiones existenciales, humor y una fuerte carga autobiográfica.

La historia parte de una situación que ocurrió realmente. Hace cinco años, cuando murió su madre, Sztajnszrajber y su hermano Mauro debieron atravesar una demora administrativa en el cementerio que los obligó a esperar mucho más de lo previsto. Aquella experiencia, que según contó fue incluso más insólita que la versión teatral, se convirtió en el disparador de la obra.

“Pasó de verdad. Mucho peor de lo que después es la obra de teatro”, explicó. La adaptación traslada aquella espera a un velatorio. Cuando está por finalizar la despedida, un audio de su hermano anuncia que, por un problema administrativo, deberán esperar aproximadamente una hora y media antes de salir hacia el cementerio. La indicación que recibe el protagonista es sencilla: “Dari, que la gente no se vaya, entretenela”.

A partir de esa situación, el personaje levanta la cabeza, observa a los presentes y decide hablar de su madre. Lo que comienza como una conversación improvisada se transforma en un recorrido por cuestiones universales. “Empiezo a hablar de mi mamá, de qué es la madre, de la familia, de la orfandad, de la falta, de la muerte, de por qué nos tenemos que morir”, relató.

Sin embargo, la obra no se desarrolla desde la solemnidad. La filosofía convive con el humor y con personajes que interrumpen las reflexiones para generar situaciones desopilantes. Allí aparece Leticia Mazur, quien interpreta distintas figuras, entre ellas la mejor amiga de la madre, que irrumpe en escena para recordar entre gritos que siempre competía con la fallecida. “¡Siempre me ganó en todo, hasta se murió primero!”, es una de las frases que sintetiza el tono de esa intervención.

Para explicar esa combinación de emociones, Sztajnszrajber señaló dos referencias artísticas: “Esperando la carroza” y “El gran pez”, de Tim Burton. La primera aporta el humor desbordado y la segunda, la sensibilidad de los relatos familiares. “La obra, la hora y media que dura, va oscilando. Es un poco lo que sucede en los velorios: de repente está todo el mundo desconsolado, llorando, alguien hace un chiste y todo el mundo se ríe”, describió.

Pero detrás de las situaciones humorísticas existe una historia personal atravesada por una relación compleja con su madre. Uno de los momentos que recupera en escena es cuando le contó que quería estudiar filosofía. La respuesta materna fue una mezcla de desconcierto y preocupación: comenzó a llorar, se agarró la cabeza y le preguntó por qué le había tocado un hijo tan anormal.

A partir de ese recuerdo, el filósofo introduce una de las preguntas que atraviesan su trabajo como divulgador: ¿para qué sirve la filosofía? “El sentido común ve a la filosofía como una cosa inútil, volada, medio infantil”, sostuvo. La obra, en ese sentido, también funciona como una defensa de una disciplina que busca interpelar la vida cotidiana y poner en discusión aquello que muchas veces se acepta sin cuestionamientos.

El título concentra otra de las claves del espectáculo: el arrepentimiento por las oportunidades que no se aprovecharon. “Siempre nos damos cuenta de la posta una vez que la perdemos”, reflexionó. Y, al referirse a su propia experiencia, reconoció: “Yo tuve muchas oportunidades de generar una reconciliación, de encontrar una paz. Y siempre tuve una relación conflictiva. No pude escucharla hasta que se murió”.

En ese sentido, “Mamá, soy un idiota” no es solamente una expresión de dolor o una confesión personal. Sztajnszrajber también recupera el significado original de la palabra idiota en la tradición griega, asociado a quien se apartaba de los asuntos públicos y se encerraba en su mundo individual. La referencia le permite reivindicar una forma de pensamiento que se corre de lo establecido y se anima a mirar la realidad desde otro lugar.

En esa construcción aparece Friedrich Nietzsche, cuya historia también atraviesa el nombre de la obra. El filósofo alemán protagoniza una conocida anécdota que lo ubica en Turín, abrazado a un caballo y llorando, en los días previos a su colapso mental. Según el relato que recupera Sztajnszrajber, las últimas palabras que se le habrían escuchado fueron precisamente “mamá, soy un idiota”. El vínculo conflictivo de Nietzsche con su madre refuerza el sentido de esa frase dentro del espectáculo.

Hacia el final, la reflexión abandona el ámbito familiar para alcanzar una dimensión más amplia. El filósofo plantea que, en una sociedad atravesada por las exigencias, el rendimiento, los teléfonos celulares y los algoritmos, muchas veces las personas terminan viviendo de manera automática, desconectadas de su propia existencia.

“Nos creemos despiertos o nos creemos vivos y estamos al interior de tanta demanda, tanta exigencia, tanto rendimiento, tanto celular, tanto algoritmo”, advirtió. La pregunta que deja la obra es si el velorio ocurre solamente sobre el escenario o si, de alguna manera, también estamos asistiendo al de una sociedad que perdió la capacidad de detenerse y preguntarse cómo está viviendo.

Entrevista de Lucas Correa.