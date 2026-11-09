FOTO: Q’ Lokura hizo bailar a una multitud en la vigilia por la llegada del papa León XIV en Córdoba.

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FOTO: Q’ Lokura hizo bailar a una multitud en la vigilia por la llegada del papa León XIV en Córdoba.

FOTO: Q’ Lokura hizo bailar a una multitud en la vigilia por la llegada del papa León XIV en Córdoba.

La música popular cordobesa tuvo uno de sus momentos destacados en la vigilia por la llegada del papa León XIV a Córdoba. Q’ Lokura subió al escenario principal montado en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) e hizo bailar y cantar a los miles de fieles que se acercaron para participar de la celebración.

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Al ritmo del cuarteto, la banda convirtió la espera en una verdadera fiesta. Los presentes acompañaron las canciones y se sumaron a una propuesta que llevó uno de los géneros más representativos de Córdoba a una jornada marcada por la fe, la música y la expectativa por la visita del Pontífice.

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La presentación formó parte de una programación artística que reunió a referentes del folclore, el cuarteto, la música popular y las expresiones corales y religiosas.

Una multitud en FAdeA a la espera del Papa

Las puertas del predio de FAdeA se abrieron este lunes por la tarde, a las 17.40, y desde entonces el ingreso de peregrinos fue constante.

Pasadas las 23, las autoridades informaron a Cadena 3 que ya había más de 200 mil personas en el lugar. La vigilia se extenderá durante toda la madrugada y tendrá su momento central este martes a las 10, cuando el papa León XIV celebre la misa.

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La convocatoria reune a fieles llegados desde distintos puntos del país y del exterior, en una espera multitudinaria que tiene a la música como uno de sus principales atractivos.

Una grilla con artistas cordobeses y figuras de la música nacional

Q’ Lokura fue parte de una programación que incluyó a reconocidos artistas y grupos de distintos géneros. Entre los nombres anunciados se encuentran Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios y Cuatro Rumbos, además del grupo de baile BAfolse.

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La propuesta también tuvo un carácter federal: entre las 18 y las 22, las pantallas gigantes del predio transmitieron conexiones en directo con comunidades juveniles de distintos puntos del país que realizaban vigilias en simultáneo.

Además de los espectáculos, el espacio cuenta con sectores de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.