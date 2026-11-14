Tras el temporal, siguen los cortes de luz en Córdoba: los barrios y localidades afectados

FOTO: Continúan los cortes de luz en distintos barrios de Córdoba y el interior. (Archivo/Cadena 3)

La fuerte tormenta que azotó Córdoba durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica y dejó a numerosos usuarios sin suministro. La Empresa Provincial de Energía (EPEC) confirmó que todavía hay siete distribuidores fuera de servicio en la Capital, mientras continúan las tareas para normalizar la situación.

El vocero de la empresa, Alfredo Camponovo, explicó a Cadena 3 que el fenómeno meteorológico ocasionó la caída de postes, árboles y ramas, además de anegamientos que dificultan el acceso de las cuadrillas a determinados sectores. "Se viene trabajando sin descanso durante toda la noche. La tormenta ha sido realmente muy importante, tanto en Córdoba capital como en varias localidades del interior", señaló.

Según precisó, en el momento más intenso de la tormenta llegaron a registrarse alrededor de 35 distribuidores fuera de servicio en la ciudad, sobre un total de más de 420.

Sin embargo, destacó que las tareas realizadas durante la madrugada permitieron recuperar gran parte del suministro y reducir a siete la cantidad de distribuidores afectados.

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• Qué barrios de Córdoba siguen sin luz

Camponovo detalló que las interrupciones del servicio eléctrico persistían durante la mañana de este sábado en sectores de los siguientes barrios:

- Residencial América.

- Villa Corina.

- Villa Azalais.

- Nueva Italia.

- Villa Retiro.

- Zona del Liceo General Paz.

- Marcelo T. de Alvear.

- Ampliación Panamericano.

- Hipólito Yrigoyen.

El vocero aclaró que los cortes afectan parcialmente a estos barrios y no a la totalidad de sus habitantes.

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• La situación en el interior provincial

En cuanto al interior de Córdoba, Camponovo indicó que todavía se registraban restricciones en Las Perdices, Brinkmann, La Paquita y Altos de Chipión.

Por otra parte, confirmó que el servicio eléctrico acababa de normalizarse en Río Cuarto, una de las ciudades más afectadas por las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento.

El representante de EPEC explicó que uno de los principales obstáculos para avanzar con las reparaciones es el estado de los caminos rurales.

En algunos sectores, la acumulación de agua y barro impide el ingreso de vehículos de gran porte, lo que retrasa las tareas de reparación de la infraestructura dañada.

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• Las recomendaciones de EPEC ante los daños

Finalmente, Camponovo pidió extremar las precauciones y evitar cualquier contacto con instalaciones eléctricas que hayan resultado dañadas por la tormenta. "Que nadie intente intervenir ningún elemento del sistema eléctrico, ni un cable caído ni un poste torcido", advirtió.

Además, remarcó la importancia de que los usuarios afectados realicen los reclamos a través de los canales habituales de EPEC, para facilitar la identificación de las fallas y la intervención de las cuadrillas.

Las tareas de reparación continuaban este sábado, aunque la empresa no precisó un horario estimado para la normalización completa del suministro.

Informe de Fernando Barrionuevo.