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Una mañana para todos

Tres personas murieron carbonizadas y otras dos resultaron heridas tras un violento choque múltiple ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Márquez, en la localidad de Boulogne, partido bonaerense de San Isidro.

El siniestro se produjo en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en sentido hacia el norte, e involucró a tres vehículos, entre ellos un automóvil y un colectivo.

Según las primeras informaciones, el auto impactó contra el transporte de pasajeros, se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación.

Tras la colisión, equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol, concesionaria de la Panamericana, acudieron al lugar para asistir a las víctimas y trabajar sobre la calzada.

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Inicialmente, las autoridades confirmaron una víctima fatal. Sin embargo, cerca de una hora después, se informó el fallecimiento de otras dos personas. Hasta el momento, no se precisó en qué vehículos viajaban los fallecidos.

El accidente provocó la obstrucción del carril lento y generó importantes demoras en la circulación.

Pasadas las 9, los vehículos involucrados fueron retirados de la autopista. Una vez finalizadas las tareas de los equipos de emergencia, la calzada quedó liberada y el tránsito comenzó a normalizarse.

Informe de Mauricio Conti.