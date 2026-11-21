Tragedia en la Panamericana: tres muertos tras un choque entre un auto y un colectivo
El accidente ocurrió a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro. Uno de los vehículos se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados. El tránsito estuvo interrumpido, pero ya fue habilitado.
21/11/2026 | 10:16Redacción Cadena 3
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Una mañana para todos
Tres personas murieron carbonizadas y otras dos resultaron heridas tras un violento choque múltiple ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Márquez, en la localidad de Boulogne, partido bonaerense de San Isidro.
El siniestro se produjo en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en sentido hacia el norte, e involucró a tres vehículos, entre ellos un automóvil y un colectivo.
Según las primeras informaciones, el auto impactó contra el transporte de pasajeros, se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación.
Tras la colisión, equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol, concesionaria de la Panamericana, acudieron al lugar para asistir a las víctimas y trabajar sobre la calzada.
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Ambas víctimas permanecían internadas en un hospital de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Una de ellas era un operario.
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Inicialmente, las autoridades confirmaron una víctima fatal. Sin embargo, cerca de una hora después, se informó el fallecimiento de otras dos personas. Hasta el momento, no se precisó en qué vehículos viajaban los fallecidos.
El accidente provocó la obstrucción del carril lento y generó importantes demoras en la circulación.
Pasadas las 9, los vehículos involucrados fueron retirados de la autopista. Una vez finalizadas las tareas de los equipos de emergencia, la calzada quedó liberada y el tránsito comenzó a normalizarse.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un automóvil chocó contra un colectivo en la autopista Panamericana.
¿Quiénes están involucrados? Tres personas perdieron la vida en el accidente.
¿Cuándo sucedió? El siniestro tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió? En la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Márquez.
¿Cómo afecta a la circulación? Genera complicaciones para quienes transitan hacia la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se recomienda precaución? Debido a las circunstancias del accidente y el tráfico resultante.