FOTO: Actualización de la app Sube interrumpe servicios en Córdoba desde la medianoche hasta el mediodía del domingo

La aplicación SUBE y otros servicios vinculados al sistema de pago del transporte público de Córdoba presentarán interrupciones este domingo 22 de noviembre, desde las 0 hasta las 12, debido a tareas de actualización de los sistemas.

La medida afectará a distintas operaciones relacionadas con la tarjeta SUBE, aunque los pasajeros que cuenten con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales podrán viajar con normalidad durante el período de mantenimiento.

Las prestaciones que estarán interrumpidas son la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, el funcionamiento de la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial y la atención telefónica.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios realizar las cargas de saldo con anticipación, para evitar inconvenientes durante las 12 horas en las que estarán suspendidos esos servicios.

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Por otra parte, la Municipalidad de Córdoba recordó que los pasajeros podrán continuar utilizando los restantes medios de pago habilitados en el transporte urbano.

Entre las alternativas disponibles se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto, los dispositivos asociados a estas tarjetas y los códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas.

La interrupción está prevista únicamente para la mañana del domingo, entre las 0 y las 12, mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento y actualización del sistema.

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Informe de Fernando Barrionuevo.