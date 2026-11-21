FOTO: Los impuestos encarecen un 40% los intereses de los créditos en Argentina.

La Argentina es el único país de un grupo de 30 economías analizadas que aplica cuatro impuestos sobre el financiamiento, según un informe elaborado por la consultora internacional BDO a pedido de la ONG Lógica. El estudio advierte que, por cada $1.000 de intereses de un crédito, los usuarios deben pagar otros $400 en concepto de tributos.

Así lo explicó a Cadena 3 Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, quien señaló que el trabajo constituye el quinto informe impulsado por la organización que, según afirmó, confirma que Argentina tiene una de las mayores cargas tributarias del mundo sobre la economía formal.

La investigación comparó los impuestos aplicados al financiamiento en 30 países, entre ellos integrantes del G20 y naciones sudamericanas, que representan aproximadamente el 85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, de acuerdo con el entrevistado.

"El único país que aplica cuatro impuestos es la Argentina. Después tenemos a China, que aplica tres, y otros tres países que aplican dos", detalló Olivero Vila.

En ese sentido, destacó una de las principales conclusiones del relevamiento: 20 de los 30 países estudiados no cobran impuestos sobre el financiamiento o aplican gravámenes mínimos, mientras que Argentina mantiene una combinación de tributos nacionales, provinciales y municipales.

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• Cuánto se paga de impuestos por un crédito

Olivero Vila explicó que la carga tributaria incrementa aproximadamente un 40% el costo de los intereses puros que perciben las entidades financieras.

Como ejemplo, indicó que, si un banco cobra $1.000 de intereses por un préstamo, el deudor termina pagando alrededor de $1.400 al incorporar los impuestos correspondientes. El cálculo se refiere al costo financiero y no incluye la devolución del capital prestado.

Según detalló, los principales gravámenes que inciden sobre el financiamiento son:

-IVA: 21%.

-Ingresos Brutos: entre el 8% y el 9% en aproximadamente dos tercios de las provincias argentinas.

-Tasas municipales: un promedio del 4,3%, aunque en Córdoba pueden alcanzar el 7,5%.

-Impuesto de Sellos: una alícuota promedio del 1,3% en los casos en los que corresponde aplicarlo.

"Pagamos un 40% más de lo que se termina quedando el banco de interés puro", sostuvo.

El titular de Lógica consideró que la diferencia respecto de otros países es especialmente significativa porque, mientras que en Argentina se aplica esa carga adicional, numerosas economías no gravan el financiamiento con impuestos de estas características.

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• El 70% de los impuestos queda en provincias y municipios

Olivero Vila también explicó cómo se distribuye la recaudación tributaria vinculada con los créditos.

De acuerdo con el informe de BDO, siete de cada diez pesos recaudados por impuestos al financiamiento corresponden a provincias y municipios, mientras que los tres restantes se destinan a la Nación.

El especialista señaló que esta distribución se explica por el peso de Ingresos Brutos, las tasas municipales y el sistema de coparticipación del IVA.

En particular, indicó que, aunque el IVA es considerado un impuesto nacional, una parte importante de su recaudación se distribuye entre las distintas jurisdicciones.

Según los porcentajes mencionados por Olivero Vila, el 54% de lo recaudado por ese gravamen se dirige a provincias y municipios mediante la coparticipación, mientras que el 35% queda en manos de la Nación.

A esto se suman Ingresos Brutos, de jurisdicción provincial, y las tasas que cobran los municipios.

El presidente de Lógica señaló que los principales resultados del estudio están disponibles en las redes sociales de la organización, a través de la cuenta País con Lógica, donde se difundieron los gráficos comparativos elaborados por BDO.

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Informe de Guillermo López.